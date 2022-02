Transfer-News: Last-Minute-Wechsel in der Bundesliga - Leipzig gibt Wunderkind ab

Von: Alexander Kaindl

Wer holt die Meisterschale 2021/2022? © Poolfoto/imago-images

Der Deadline Day steht an! Am Montag schließt das Transferfenster. Was passiert bis dahin noch auf dem Markt? Wir fassen alle Wechsel zusammen.

Update vom 30. Januar, 6.31 Uhr: Die Uhr tickt, die letzten Transfers befinden sich auf der Zielgeraden. Der spektakulärste Deal der vergangenen Tage wurde in Italien abgewickelt: Dusan Vlahovic wechselt von Florenz nach Turin, Juventus blättert mehr als 70 Millionen Euro für den Ausnahmestürmer hin! Auch die Bayern sollen interessiert gewesen sein, gingen letztlich aber leer aus.

In der Bundesliga werden währenddessen kleinere Brötchen gebacken, so manch ein Transfer lässt aber doch Fragezeichen zurück. So hat RB Leipzig beispielsweise sein als Wunderkind angepriesenes Mittelfeld-Talent Ilaix Moriba nach nur einem halben Jahr wieder nach Spanien ziehen lassen. Der 19-Jährige, der in der Hinrunde nur auf zwei Bundesliga-Einsätze kam und vor der Saison für 16 Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtet worden war, schließt sich per Leihe dem FC Valencia an.

Transfer-News: Last-Minute-Wechsel in der Bundesliga - Hertha BSC mit Super-Schnäppchen

Erstmeldung vom 28. Januar, 7.08 Uhr: Berlin - Der Endspurt läuft! Am Montag, 31. Januar, schließt das Winter-Transferfenster. Traditionell geht es in den Tagen und Stunden davor nochmal richtig zur Sache, ehe am Deadline Day selbst noch auf den letzten Drücker Vereinbarungen getroffen werden. Was passiert noch in der aktuellen Transferperiode? Wir geben einen Überblick.

In der Bundesliga* sind noch einige Wechsel zu erwarten. Jüngst hat Hertha BSC schon zugeschlagen und sich einen erfahrenen Abwehrmann für günstiges Geld geangelt: Marc-Oliver Kempf. Der 27-Jährige gehörte in der vergangenen Saison zu den besten Verteidigern der Bundesliga, in der laufenden Spielzeit läuft es bei ihm nicht ganz so rund. Trotzdem dürften die Berliner sehr viel Freude an ihm haben - auch, weil er ein echtes Super-Schnäppchen ist.

Transfers und Gerüchte: Alle News zum Deadline Day

Laut Bild soll Kempf nur 350.000 Euro kosten! Ein Top-Preis für einen Spieler, der in Frankfurt, Freiburg und Stuttgart bereits 110 Bundesliga-Spiele absolviert hat. Der niedrige Preis liegt an der kurzen Restlaufzeit des Vertrages: Kempfs VfB-Kontrakt wäre im Sommer ausgelaufen und er hätte den Verein ablösefrei verlassen können.

Was passiert noch auf dem Transfermarkt? Aktuell gibt es Gerüchte um Frankfurts Aymen Barkok, der mit Mainz 05 in Verbindung gebracht wird. Leverkusens Lucas Alario wird bei der Hertha gehandelt. Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst soll außerdem eine heiße Aktie in der Premier League sein - Schlusslicht Burnley ist angeblich interessiert. Fix ist dagegen die Zukunft von Nationalspieler Robin Gosens. Der DFB-Star wechselt von Atalanta Bergamo zu Inter Mailand.

Transfer-News vor dem Deadline Day: Die neuesten Januar-Wechsel in der Übersicht

Spieler Alter Klub Neuer Klub Ablöse/Art Adama Traoré Wolverhampton FC Barcelona Leihe Nadiem Amiri Bayer Leverkusen FC Genua Leihe Daniel Ginczek VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf ablösefrei/Kauf Dong-jun Lee Ulsan Hyundai Hertha BSC 950.000/Kauf Arthur Cabral FC Basel AC Florenz 14 Mio/Kauf Delano Burgzorg Heracles Almelo Mainz 05 Leihe Dusan Vlahovic AC Florenz Juventus Turin 75 Mio/Kauf Kevin Paredes DC United VfL Wolfsburg 6,7 Mio/Kauf Jordan Torunarigha Hertha BSC KAA Gent Leihe Ilaix Moriba RB Leipzig FC Valencia Leihe Daniel Wass FC Valencia Atletico Madrid 2,7 Mio/Kauf Calum Chambers FC Arsenal Aston Villa ablösefrei/Kauf Robin Gosens Atalanta Bergamo Inter Mailand 27 Mio/Leihe mit Kaufpflicht Pawel Wszolek Union Berlin Legia Warschau ?/Leihe Julian Chabot Sampdoria Genua 1. FC Köln 300.000/Leihe Panagiotis Retsos Leverkusen Hellas Verona ablösefrei/Kauf Dennis Jastrzembski Hertha BSC Slask Wroclaw ablösefrei/Kauf Silvère Ganvoula VfL Bochum Cercle Brügge ?/Leihe Amad Diallo Manchester United Glasgow Rangers ?/Leihe Anthony Martial Manchester United FC Sevilla ?/Leihe Marc-Oliver Kempf VfB Stuttgart Hertha BSC 350.000/Kauf

In unserem News-Ticker zum Transfer-Endspurt halten wir Sie auf dem Laufenden. (akl)