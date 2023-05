Champions-League-Halbfinale: Wo läuft Real Madrid gegen Manchester City live im TV und Stream?

Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League empfängt Real Madrid Manchester City. So sehen Sie das Duell live im TV und im Live-Stream.

Madrid - In der UEFA Champions League stehen die Halbfinal-Hinspiele an. Den Auftakt macht Titelverteidiger Real Madrid, der vor heimischer Kulisse auf den englischen Top-Klub Manchester City trifft. Anpfiff ist am Dienstag, 9. Mai 2023, um 21 Uhr im legendären Estadio Santiago Bernabéu.

Champions League: Erneut treffen Real und City im Halbfinale aufeinander

Das Aufeinandertreffen der Königlichen, die den Wettbewerb in der letzten Saison zum 14. Mal gewinnen konnten, mit der von Pep Guardiola trainierten Mannschaft ist für viele bereits ein vorweggenommenes Endspiel. Im Viertelfinale schaltete der aktuelle Premier-League-Tabellenführer den FC Bayern München (3:0 im Hinspiel, 1:1 im Rückspiel) aus, während sich Real gegen den FC Chelsea durchsetzte (2:0 im Hinspiel, 2:0 im Rückspiel).

Nun spielen Real Madrid und Manchester City zum zweiten Mal in Folge im Champions-League-Halbfinale gegeneinander. Im vergangenen Jahr kam es zu einem Duell, an das man sich wohl noch lange erinnern wird. Denn nachdem City das Hinspiel mit 4:3 für sich entscheiden konnte, sah im Rückspiel zunächst alles nach einem Final-Einzug der Engländer aus. Die „Skyblues“ gingen in der 73. Minute mit 1:0 in Führung, doch Rodrygo schoss die Madrilenen mit zwei Toren in der Nachspielzeit noch in die Verlängerung. Dort traf Karim Benzema per Elfmeter zum 3:1-Endstand und besiegelte somit das Halbfinal-Aus von Man City.

Gelingt dem amtierenden englischen Meister die Revanche oder kann sich der CL-Rekordsieger aus Madrid erneut durchsetzen? Im Folgenden erfahren Sie, wann und wo Sie das Halbfinal-Hinspiel live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Champions League, Halbfinale (Hinspiel) Real Madrid - Manchester City Datum Dienstag, 9. Mai 2023 Anpfiff 21 Uhr Stadion Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Real Madrid - Manchester City: Champions-League-Halbfinale live bei Amazon Prime Video

Das Halbfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City läuft am Dienstagabend live und exklusiv bei Amazon Prime Video. Die Vorberichterstattung beginnt um 20 Uhr. Aus dem Estadio Santiago Bernabéu melden sich Moderator Sebastian Hellmann und die Experten Tabea Kemme, Matthias Sammer und Mario Gomez. Kommentiert wird das Match von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.

Real Madrid - Manchester City: Highlights des CL-Halbfinals im Free-TV

Wer kein Prime-Video-Abo besitzt, muss bis Mittwochabend auf erste Bewegtbilder der CL-Begegnung zwischen Real und Man City im deutschen Free-TV warten. Am 10. Mai zeigt das ZDF ab 23 Uhr in der Sendung „Sportstudio UEFA Champions League“ eine ausführliche Zusammenfassung der Partie.

Real Madrid - Manchester City: Champions-League-Übertragung im Überblick

Begegnung Real Madrid - Manchester City TV - Live-Stream Amazon Prime Video Highlights im Free-TV ZDF (Mittwoch, 23 Uhr)

Real Madrid - Manchester City: Halbfinal-Hinspiel im Live-Ticker

Wir berichten am Dienstagabend vom Champions-League-Kracher zwischen Real Madrid und Manchester City im Live-Ticker. Dort verpassen Sie garantiert nichts, was auf dem Platz des Estadio Santiago Bernabéu passiert.

Real Madrid - Manchester City: Die bisherigen Duelle in der Champions League

Saison Runde Datum Begegnung Ergebnis 2021/22 Halbfinale 04.05.2022 Real Madrid - Manchester City 3:1 n.V. 2021/22 Halbfinale 26.04.2022 Manchester City - Real Madrid 4:3 2019/20 Achtelfinale 07.08.2020 Manchester City - Real Madrid 2:1 2019/20 Achtelfinale 26.02.2020 Real Madrid - Manchester City 1:2 2015/16 Halbfinale 04.05.2016 Real Madrid - Manchester City 1:0 2015/16 Halbfinale 26.04.2016 Manchester City - Real Madrid 0:0 2012/13 Gruppenphase 21.11.2012 Manchester City - Real Madrid 1:1 2012/13 Gruppenphase 18.09.2012 Real Madrid - Manchester City 3:2

