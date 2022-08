Manchester United - FC Liverpool: Wo läuft das Topspiel heute live im TV und Live-Stream?

Teilen

Topspiel in der Premier League: Manchester United empfängt den FC Liverpool - heute live im TV und im Live-Stream. Alle Infos zur Übertragung.

Manchester - Der amtierende englische Vizemeister FC Liverpool schließt den 3. Spieltag der Premier-League-Saison 2022/23 mit dem Auswärtsspiel bei Manchester United ab. Was Fußball-Fans freuen dürfte: Das Topspiel ist live im TV und im Live-Stream zu sehen.

Ob Superstar Cristiano Ronaldo dann noch für die Gastgeber auflaufen wird? Um den 37-jährigen Portugiesen ranken sich seit Wochen hartnäckig Wechselgerüchte. Auch mit dem FC Bayern wurde er bereits in Verbindung gebracht. Darüber hinaus sorgte CR7 in der Vorbereitung für Unruhe, als er bei einem Testspiel nach seiner Auswechslung vorzeitig das Stadion verlassen hatte.

Manchester United trifft auf den FC Liverpool: Wann ist Anpfiff?

Das Match zwischen den „Red Devils“ und den „Reds“ findet am Montag, den 22. August 2022 statt. Jürgen Klopp gastiert mit seiner Mannschaft im Old Trafford, der traditionsreichen Heimspielstätte von Manchester United. Das Stadion wurde 1910 eröffnet und bietet Platz für rund 75.000 Zuschauer. Anpfiff ist um 21 Uhr deutscher Zeit (20 Uhr Ortszeit).

FC Liverpool: Bilanz gegen Manchester United

Man Utd und der LFC standen sich bereits 150 Mal auf dem Fußballplatz gegenüber. 61 Mal triumphierte United, 46 Duelle konnte Liverpool für sich entscheiden. Die anderen 43 Spiele endeten mit einem Remis.

In der letzten Saison kassierte der MUFC - ab dieser Spielzeit gecoacht von Erik ten Hag - zwei empfindliche Niederlagen: in der Hinrunde ein 0:5 vor heimischer Kulisse, in der Rückrunde ein 0:4 in Liverpool.

Manchester United - FC Liverpool: Die voraussichtlichen Aufstellungen Manchester United: de Gea - Dalot, Maguire, Varane, Malacia - McTominay, Eriksen - Rashford, Fernandes, Sancho - Ronaldo FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Phillips, Robertson- Fabinho - Milner, Henderson - Salah, Firmino, Díaz

Manchester United gegen FC Liverpool: Wer zeigt das Match live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky strahlt die Begegnung zwischen Manchester United und dem FC Liverpool live und in voller Länge aus. Ab 21 Uhr rollt der Ball auf dem Kanal Sky Sport Premier League, die Live-Übertragung beginnt bereits einige Minuten zuvor. Um die Partie sehen zu können, benötigen Sky-Kunden das Sport-Paket.

Manchester United - FC Liverpool: Premier-League-Topspiel im Live-Stream

Alternativ zur TV-Übertragung können Sky-Kunden das Spiel auch über das Online-Streamingportal Sky Go live verfolgen. Die Nutzung ist ohne zusätzliche Kosten im Abonnement enthalten. Wer sich nicht für längere Zeit binden möchte, kann das Live-Sport-Angebot von Sky für 29,99 Euro im Monat (Laufzeit unbefristet, monatlich kündbar) beziehungsweise 24,99 Euro/Monat (12 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar) bei WOW (ehemals Sky Ticket) buchen.

Manchester United - FC Liverpool: Übertragung im Überblick

TV Sky Sport Premier League Live-Stream Sky Go, WOW Highlights YouTube (Sky Sport HD)

Lust auf noch mehr Live-Fußball? Kein Problem! Wir haben für Sie zusammengestellt, welche Spiele live im TV und im Live-Stream zu sehen sind. (sk)