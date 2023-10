Übertragungs-Fiasko bei DFB-Spiel: „Drittletzte VHS-Kassette besser“

Von: Christoph Klaucke

Die TV-Übertragung des DFB-Spiels auf RTL wird zum Fiasko. Fans klagen über unerträgliche Bildqualität und spotten über die Bemühungen des Senders.

Hartford – Die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen die US-Boys sorgt schon nach wenigen Spielminuten für ordentlich Gesprächsstoff. Der Auslöser: Eine desaströse Übertragungsqualität seitens des Fernsehsenders RTL, der exklusiv die Übertragungsrechte für das Match besitzt. Die Versicherung des Kommentators Marco Hagemann, an einer Verbesserung zu arbeiten, schürt die Unzufriedenheit der verärgerten Fans nur noch mehr.

Bildstörungen und Tonprobleme verärgern DFB-Anhänger

Schon während des Interviews mit DFB-Trainer Julian Nagelsmann vor der Begegnung war zu erkennen, dass Bild und Ton nicht perfekt zusammenpassen. Mit dem Anpfiff des Spiels wurden die Übertragungsprobleme dann für alle sichtbar.

Für den ungewöhnlichen Kamerawinkel, der einige Zuschauer an die Übertragung von Amateurfeldern erinnerte, konnte RTL nichts. Das Stadion in Hartford bietet einfach keine höhere Kameraposition. Doch für ständige Bildaussetzer, überlagernde Tonspuren und eine desaströse Bildqualität machten die Fans den Sender verantwortlich.

Marc-André ter Stegen konnte nichts für die schlechte Übertragung und konnte auch in diesem Moment einen Gegentreffer verhindern. © IMAGO/Marc Schueler

Anhänger der Nationalmannschaft beschweren sich: „Unerträglich hinzuschauen“

Die Verärgerung der Fans war so groß, dass in den sozialen Medien mehr über die Übertragungsqualität als über das eigentliche Spiel diskutiert wurde. Kommentare wie „macht 0 Spaß ein Spiel mit dieser Bildqualität“ waren noch die freundlicheren Beschwerden. „Da ist ja die drittletzte VHS-Kassette von einem Porno besser“, äußerte ein weiterer X-Nutzer.

Andere äußerten Bedenken um ihre Gesundheit und befürchteten, bald einen Arzt aufsuchen zu müssen: „Selbst eine Wiederholung in Zeitlupe ist unerträglich anzuschauen. Ich glaube, ich muss zum Augenarzt …“ Aber auch Humor wurde als Bewältigungsstrategie gewählt, um mit der Situation umzugehen. „Ich kann vor lauter Pyro keine Spieler mehr erkennen. Die Amis sind berühmt für ihre Shows“, so die scherzhafte Vermutung eines Fans.

Bemühungen des RTL-Kommentators Hagemann führen zu weiterem Spott

Die ersten Beschwerden schienen recht schnell das Kommentatorenduo Marco Hagemann und Steffen Freund erreicht zu haben. Nach etwa 15 Minuten Spielzeit entschuldigte sich Hagemann, der behauptete, „weit weg, an der Ostküste“ zu sein und so versuchte, die schlechte Qualität zu rechtfertigen.

Hagemanns Versuch löste nicht nur sofort einen weiteren Bildaussetzer aus, sondern auch entsprechenden Hohn im Netz. Was folgte, war eine weitere Versicherung des Kommentators, der versprach, dass der Sender „fleißig daran“ arbeiten würde, „es in den Griff zu bekommen“. Immerhin wurden bei einigen Zuschauern Kindheitserinnerungen wach, die sich vage an Europapokalnächte aus den 1980ern erinnerten. (sch)

