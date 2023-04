UEFA-Boss gibt Gespräche zu: Finale der Champions League könnte bald in den USA stattfinden

Von: Tim Althoff

Die UEFA will expandieren und neue Märkte erschließen. UEFA-Boss Ceferin bestätigte nun Gespräche über ein Finale der Champions League in den USA.

München - Seit mehreren Jahren trauen sich Sportligen aus aller Welt den Schritt auf neue Kontinente. Die NFL trägt Ligaspiele in London und München aus, die NBA kommt regelmäßig nach Europa und die besten Mannschaften Europas reisen in der Sommer-Vorbereitung durch die Welt, um Testspiele auf amerikanischem oder asiatischem Boden zu bestreiten.

Saison Champions League Endspiele Austragungsorte 2021/2022 Real Madrid - FC Liverpool 1:0 Stade de France, Paris 2020/2021 FC Chelsea - Manchester City 1:0 Estadio do Dragao. Porto 2020/2019 FC Bayern München - Paris Saint-Germain 1:0 Estadio da Luz, Lissabon 2018/2019 FC Liverpool - Tottenham Hotspur 2:0 Estadio Metropolitano, Madrid 2017/2018 Real Madrid - FC Liverpool 3:1 Olympiastadion, Kiew

UEFA-Chef Ceferin: „Fußball extrem populär in den USA“

Die UEFA plant nun offenbar ein Level über Testspiele hinaus. In dem Podcast „Men in Blazers“ gab Aleksander Ceferin zu, Gespräche über Spiele der Champions League in den Vereinigten Staaten zu führen. „Fußball ist extrem populär in den USA“, so der UEFA-Boss. Bei einem möglichen Spiel soll sogar das Finale der Königsklasse im Raum stehen.

Die Endspiele der kommenden Jahre bis 2025 sind bereits vergeben. Istanbul, London und die Münchner Allianz-Arena haben den Zuschlag bekommen. Möglichkeiten für die Jahre nach 2025 scheint sich Ceferin offen halten zu wollen: „Danach werden wir sehen“. Die UEFA wird sich durch einen solchen Schritt bessere Vermarktungschancen und mehr Einnahmen erhoffen. Außerdem werden die USA, Kanada und Mexiko die Weltmeisterschaft 2026 austragen und ohnehin ein höheres Augenmerk auf den Fußball legen.

Aleksander Ceferin denkt offenbar über ein Champions-League-Finale in den USA nach. © Imago/Pixsell/Shutterstock

CL-Finale in den USA: Auch Klubvereinigung ECA soll positiv gestimmt sein

Ceferin bekräftigte, dass schon die Spiele der EM 2021 sehr beliebt in den Vereinigten Staaten gewesen sein sollen. Wie die spanische AS zuletzt berichtete, werde ein mögliches Finale der Champions League in Amerika nicht nur von der UEFA positiv gesehen, sondern auch von der Klubvereinigung ECA, die von PSG-Boss Nasser El-Khelaifi angeführt wird.

Dass Überlegungen wie diese bei den europäischen Top-Teams gut angenommen werden, ist im modernen Fußball keine Überraschung. Vonseiten der Fanszenen könnte es allerdings mehr Gegenwind geben. Fans des FC Bayern beschweren sich beispielsweise im Rahmen vieler CL-Spiele über zu teure Ticketpreise. Eine mögliche Reise in die USA, um ein Pflichtspiel ihrer Mannschaft zu sehen, dürfte ebenfalls für Kopfschütteln sorgen. (ta)