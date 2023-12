Reaktionen zum CL-Achtelfinale: BVB-Boss Watzke verpasst Auslosung wegen Flug-Problemen

Von: Marius Gogolla

Am Montag sind die Achtelfinals der Champions League ausgelost worden. Die BVB-Verantwortlichen konnten nicht dabei sein – wegen Reiseproblemen.

Nyon – Die Begegnungen der Achtelinfals in der Champions League stehen fest. Am Montag wurden in Nyon (Schweiz) ab 12 Uhr die Partien ausgelost. Der FC Bayern München spielt im Achtelfinale der Champions League gegen Lazio Rom, der BVB trifft auf Ex-Coach Peter Bosz und die PSV Eindhoven und RB Leipzig hat den Rekordsieger Real Madrid gezogen.

Die Reaktionen fielen entsprechend unterschiedlich aus. Die Klub-Verantwortlichen von Borussia Dortmund um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke waren nicht bei der Auslosung – der BVB-Privatjet erhielt vorerst keine Landeerlaubnis in Nyon. Grund seien schlechte Wetterbedingungen gewesen, weshalb die BVB-Bosse sich dazu entschieden, gar nicht erst loszufliegen.

Auslosung verpasst: Dortmund-Chef Hans-Joachim Watzke konnte nicht nach Nyon reisen, weil der BVB-Jet nicht landen durfte. © IMAGO

FC Bayern gegen Lazio Rom: Vergleichsweise leichtes Los für den FCB

Bayern-Vorstand Andreas Jung betonte, dass Lazio auf keinen Fall unterschätzt werden dürfe, wirkte aber zufrieden mit dem Los. „Gerade im Heimstadion mit den emotionalen italienischen Fans ist es nicht leicht“, sagte Jung im Interview mit Sky. „Wir haben vor einigen Jahren schon zweimal gegen sie gewonnen, damals aber in einem leeren Stadion. Diesmal wird es voll sein, es wird ein anderes Spiel.“

Auf die schwankenden Leistungen in letzter Zeit angesprochen, antwortete Jung, dass Bayern-Trainer Thomas Tuchel die Mannschaft gut auf die Partien vorbereiten werde. „Thomas wird die Mannschaft sportlich auf die Spiele einstellen, da mache ich mir gar keine Sorgen.“

Borussia Dortmund gegen PSV Eindhoven: Tabellenführer aus den Niederlanden

Mit der PSV Eindhoven spielt Borussia Dortmund in den beiden Achtelfinal-Partien gegen den aktuellen Tabellenführer aus den Niederlanden. Mit 16 Siegen aus 16 Spielen (Stand: 18. Dezember 2023, 13 Uhr), 56 Toren und nur sechs Gegentoren spielt die Mannschaft eine sehr starke Saison.

Dortmund-Trainer Edin Terzic sagte bei der Pressekonferenz des BVB, dass es nicht leicht wird gegen Eindhoven. „Wir freuen uns über das Los, wissen aber auch, dass es schwer wird. PSV Eindhoven spielt eine perfekte Saison bisher“, so Terzic. „Aber ich denke auch, dass wir eine große Chance haben, in die nächste Runde einzuziehen.“

RB Leipzig gegen Real Madrid: Keine leichten Spiele gegen den Rekordsieger

Johann Plenge, Geschäftsführer von RB Leipzig, sagte bei Sky: „Uns erwarten zwei tolle Spiele, die wir uns verdient haben. Wir freuen uns darauf. Real Madrid ist trotz der Ausfälle sehr gut besetzt. Wir sind stabil und haben eine sehr gute Gruppenphase gespielt.“ (mag)