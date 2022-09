UEFA greift durch: Strafen für acht Top-Klubs um PSG und Juve

Von: Marius Epp

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin bestraft finanzkräftige Klubs. © IMAGO/Gribaudi

Nicht alle Klubs hielten sich an die Vorschriften des „Financial Fairplay“. Die UEFA belegt acht Top-Klubs mit Geldstrafen.

Nyon - Sanktionen für Paris Saint-Germain, AC und Inter Mailand, AS Rom, Juventus Turin, Besiktas Istanbul, AS Monaco und Olympique Marseille! Die acht Top-Klubs haben gegen die Finanzvorschriften der UEFA verstoßen, weil sie die sogenannte „Break-even-Vorschrift“ im Zeitraum 2018 bis 2022 nicht erfüllten. Deutsche Vereine sind nicht betroffen.

„Diese acht Vereine erklärten sich zu finanziellen Beiträgen in Höhe von 172 Millionen Euro bereit“, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. 26 Millionen wurden von den betroffenen Vereinen in voller Höhe gezahlt - zehn Millionen davon allein von PSG. Der verbleibende Restbetrag von 146 Millionen Euro hängt davon ab, ob die Vereine die in der jeweiligen Vereinbarung festgelegten Ziele erreichen. Der Gesamtbetrag bei Paris Saint-Germain wurde auf 65 Millionen Euro festgesetzt.

UEFA bittet acht Top-Klubs zur Kasse: PSG, Juve und Co. betroffen

Bei dem sogenannten „Break-even-Ergebnis“ geht es in erster Linie um die Differenz der relevanten Einnahmen und Ausgaben. Gibt ein Verein viel mehr aus als er einnimmt, kommt es zu einem „Break-even-Defizit“.

Anfang des Jahres reformierte die UEFA ihr 2009 eingeführtes Finanzkontrollsystem und schaffte den Begriff „Financial Fairplay“ ab. Eine schlechte Idee war das Financial Fairplay nicht - sie scheiterte daran, dass es zu einfach war, sie zu umgehen. Unterm Strich wurden Investorenklubs nicht daran gehindert, sich durch finanzielle Überlegenheit einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Bundesliga-Klubs BVB, Union und Wolfsburg entgehen UEFA-Strafe

Die nun verhängte Strafe wird vor allem den Scheichklub Paris St. Germain nicht aus der Bahn werfen. Die Bundesligisten Borussia Dortmund, Union Berlin und der VfL Wolfsburg profitierten wie 16 andere Vereine von einer Sonderregelung: Sie haben die Break-Even-Vorschrift nur dank der Anwendung der Corona-Erleichterungen „technisch“ erfüllt, wie die UEFA in der Pressemitteilung ausführte. (epp/SID/dpa)