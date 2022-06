UEFA Women‘s Champions League: Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Hjørring

Die erste Qualifikationsrunde der Champions League steht bevor © via IMAGO

Champions League: Die Fußballfrauen von Eintracht Frankfurt spielen gegen Fortuna Hjørring aus Dänemark.

Frankfurt/Main – Die Fußballfrauen von Eintracht Frankfurt treffen in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League auf Fortuna Hjørring aus Dänemark. Das ergab die Auslosung des Mini-Turniers mit vier Teams am Freitag in der UEFA-Zentrale im Nyon. Das Spiel findet am 18. August statt. Im Falle eines Sieges würde der hessische Bundesliga-Dritte dann drei Tage später gegen den Gewinner der Partie zwischen Ajax Amsterdam und Kristianstads DFF aus Schweden um den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde spielen.

Der Austragungsort für das Mini-Turnier stand zunächst noch nicht fest. Die Auslosung für die zweite Runde findet am 1. September statt. Dort greift dann auch Vizemeister FC Bayern München ins Geschehen ein. Meister VfL Wolfsburg ist für die am 19./20. Oktober beginnende Gruppenphase bereits gesetzt. (dpa)