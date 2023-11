„Richteten Waffe auf meinen Kopf“: Serie-A-Star mit erschütternder Story

Von: Jannek Ringen

Drucken Teilen

Samu Castillejo pendelt seit einigen Jahren zwischen Italien und Spanien. In beiden Ländern wurde der Fußballprofi bereits Opfer eines Überfalls.

Mailand – Vier Jahre lang spielte Samu Castillejo für die AC Mailand, ehe er zurück nach Spanien wechselte. Mittlerweile ist er wieder zurück auf Leihbasis in Italien, obwohl sich dort einer der schrecklichsten Momente in seinem Leben ereignete. Der 28-Jährige wurde in Mailand ausgeraubt und mit einer Waffe bedroht. Doch dies war nicht das einzige Mal, dass er überfallen wurde.

Samu Castillejo Geboren: 18. Januar 1995 (Alter 28 Jahre), Malaga, Spanien bisherige Vereine: FC Malaga, FC Villareal, AC Mailand, FC Valencia, US Sassuolo Marktwert: 3 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Castillejo wird auf dem Weg zum Supermarkt überfallen und mit einer Waffe bedroht

Gegenüber der spanischen Relevo sprach Castillejo erstmals über die Vorfälle, die ihn wirklich getroffen haben. „Ich war auf dem Weg in den Supermarkt und als ich aus dem Auto aussteigen wollte, stiegen zwei Typen auf einem Motorrad ab und hielten mir eine Pistole an den Kopf“, schilderte der Spanier einen alltäglichen Vorgang, der durch den Überfall zu einem Horror-Tag wurde.

Da der 28-Jährige zu diesem Zeitpunkt kein Bargeld bei sich hatte, entwendeten die Räuber ihm eine „teure, teure“ Uhr. „Sie fragten mich nach meiner Uhr und ob ich Geld hätte, und ich hatte kein Geld. Sie nahmen die Uhr“, erinnert sich Castillejo. Da die italienische Polizei gute Arbeit geleistet hatte, wurden die beiden Täter noch am nächsten Tag verhaftet und der Stürmer bekam seine Uhr zurück.

Samu Castillejo wurde bereits zweimal zum Opfer eines Überfalls. © IMAGO / Nicolo Campo

Castillejo wird ein zweites Mal Opfer eines Überfalls

„Am Anfang hat man nicht einmal Zeit, nervös zu werden“, schildert Castillejo seine Gefühle. Auch gab er zu, dass es für ihn nicht leicht gewesen war, die Szene zu verarbeiten. Doch nur wenige Jahre später, kurz nachdem er nach Spanien zurückgekehrt war, wurde in sein Haus während seinem Debüt für den FC Valencia eingebrochen.

Dieses Mal nahmen die Diebe „materielle, persönliche und sentimentale“ Dinge mit. „Sie brechen in dein Haus ein. Sie verletzen deine Privatsphäre und die deiner Familie“, sagte ein bestürzter Castillejo zu diesem Vorfall. Dieses Mal ging der Überfall ohne Happy End aus, denn die Angreifer konnten trotz einiger Hinweise nicht gefasst werden.

Profis in Spanien werden immer wieder überfallen – dramatische Szenen im Hause Kluivert

Castillejo klagte darüber, dass es nicht genügend Schutz geben würde, da es in Spanien bereits zahlreiche Überfälle auf die Häuser von Fußballprofis gegeben hatte. Unter anderem wurden der ehemalige Nationalspieler Shkodran Mustafi, Sergio Ramos, Karim Benzema oder Gerard Piqué Opfer ähnlicher Übergriffe. Besonders dramatisch war der Einbruch bei Justin Kluivert, der ebenfalls bei Valencia spielte.

Dem Niederländer wurden Bargeld und Schmuck im Wert von 150.000 Euro entwendet. Zuvor wurden seine Freundin und deren Mutter von den Angreifern gewalttätig angegriffen und geschlagen. „Sie werden so lange stehlen, bis entweder die Gesetze verschärft werden oder es Leute gibt, die sie wirklich fangen wollen“, bemängelte Castillejo die Gesetzeslage. (jari)