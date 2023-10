Italien droht nach Pleite EM-Aus – Entscheidendes Endspiel gegen Ukraine?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 8. Spieltag der Qualifikation für die EM 2024 verliert Italien in England und droht die Europameisterschaft 2024 zu verpassen.

Update von Dienstag, 17. Oktober, 23.25 Uhr: Italien verliert mit 1:3 in England und droht die Europameisterschaft 2024 in Deutschland zu verpassen. Die Italiener haben drei Punkte weniger als die zweitplatzierte Ukraine. Allerdings hat Italien auch ein Spiel weniger absolviert. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich direkt für das Turnier in Deutschland. Italien und die Ukraine spielen zum Abschluss der EM-Qualifikation noch gegeneinander.

Italien verliert in England. © IMAGO/Fabio Ferrari/LaPresse

Erstmeldung: London – Die EM-Qualifikation geht in die entscheidende Phase. Der 8. Spieltag steht an und zahlreiche Teams müssen noch darum kämpfen, bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland dabei sein zu dürfen. Erwischt es mal wieder eine große Nation, die die EM nur vor dem Fernseher verfolgen wird?

England gegen Italien: Wer holt sich den Sieg?

England und Italien liegen derzeit auf einem der begehrten ersten beiden Plätze, die die EM-Qualifikation bedeuten. Doch nur knapp dahinter lauert die Ukraine, die punktgleich mit Italien ist, aber bereits eine Partie mehr absolviert hat. Im Londoner Wembley-Stadion kommt es zum Duell zwischen England und Italien. Der Sieger macht einen großen Schritt in Richtung Europameisterschaft, der Verlierer muss zittern.

Die Ukraine spielt zeitgleich gegen Außenseiter Malta und wird mit einem Sieg ins Rennen um die EM-Tickets eingreifen. Womöglich kommt es am 10. und letzten Spieltag der EM-Qualifikation zu einem echten Endspiel, wenn die Ukraine auf Italien trifft.

Italien ist in der EM-Qualifikation zu Gast in England. © IMAGO/Alessio Morgese

Die Partie in der EM-Qualifikation zwischen England gegen Italien steigt am Dienstag, 17. Oktober 2023, um 20.45 Uhr in London. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

England gegen Italien: EM-Qualifikation live im Free-TV?

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen England gegen Italien wird von RTL-Nitro live im Free-TV übertragen.

wird von im übertragen. Die TV-Rechte der EM-Qualifikation liegen derzeit beim Streaminganbieter DAZN und Free-TV-Sender RTL.

England gegen Italien: EM-Qualifikation im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Partie in der EM-Qualifikation zwischen England gegen Italien am Dienstag, 17.10.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt die Partie in der EM-Qualifikation zwischen am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der EM-Qualifikation ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

England gegen Italien: EM-Qualifikation im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das EM-Qualifikations-Match zwischen England gegen Italien im Live-Stream übertragen.

wird das EM-Qualifikations-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 17. Oktober 2023, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(smr)