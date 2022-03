Champions-League-Trainer besiegte kürzlich Real Madrid - und zieht jetzt in den Krieg

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Champions-League-Trainer Yuriy Vernydub zieht für die Ukraine in den Krieg. © Twitter/Zorya Londonsk

Yuriy Vernydub sorgte mit Sheriff Tiraspol in der Champions League für Furore. Jetzt zieht der Trainer für seine Heimat in den Ukraine-Krieg gegen Russland.

Kiew - Der Fußball liefert immer wieder diese Helden-Geschichten, heißt es. Eine solche Geschichte gab es in dieser Saison in der Champions League* zu bewundern. Mit Sheriff Tiraspol schaffte es erstmals ein Klub aus Moldau in die Königsklasse. Doch damit nicht genug: Der Serienmeister gewann in der Gruppenphase sogar bei den Königlichen von Real Madrid mit 2:1 - viel mehr geht eigentlich fast nicht.

Wenige Monate später wütet in der Ukraine ein Krieg, Wladimir Putin und Russland haben das Nachbarland rücksichtslos überfallen. In diesen schweren Zeiten wird den Menschen bewusst, was wirklich wichtig ist. Sport und Fußball rücken im Ukraine-Konflikt in den Hintergrund. Im Ukraine-Krieg verteidigen die Soldaten ihr Heimatland vor den Russen. Einer dieser wahren Helden ist Yuriy Vernydub, Trainer von Sheriff Tiraspol.

Champions-League-Trainer Vernydub zieht in den Ukraine-Krieg - er besiegte schon Real Madrid

Im ganzen Land der Ukraine werden Soldaten rekrutiert. Die Militärische Lage im Ukraine-Krieg erfordert die Kraft jedes Einzelnen, um der russischen Invasion Herr zu werden. Auch Vernydub, der in der Saison 1993/94 in Deutschland für den Chemnitzer FC gespielt hat, rüstet sich nun für den Einsatz und will sein Vaterland verteidigen. Der 56-Jährige, seit Dezember Trainer in Tiraspol, ist in der Ukraine geboren.

Vernydub zeigt sich fünf Monate nach dem Sieg gegen Real Madrid in Soldatenuniform. Das Sportmedium Zorya Londonsk zeigt ein solches Foto auf Twitter und schreibt dazu: „Sheriff Tiraspols Trainer Yuriy Vernydub ist gerüstet und bereit! Er besiegte Real Madrid im Herbst. Jetzt ist er auch bei der Territorialverteidigung dabei.“

Ukraine-Konflikt: Trainer Vernydub mit Sheriff Tiraspol in der Europa League - vier Tage später für den Krieg gerüstet

Noch am vergangenen Donnerstag, also an dem Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschierte, stand Vernydub für Sheriff Tiraspol an der Seitenlinie. In Portugal bei Sporting Braga scheiterte er mit seiner Mannschaft im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale der Europa League. Nur vier Tage später zieht Vernydub für die Ukraine in den Krieg.

Lesen Sie auch Gisdol tritt als Moskau-Trainer zurück: Ehemaliger deutscher Nationalspieler wird Nachfolger Markus Gisdol ist nicht mehr Trainer von Lokomotive Moskau. Sein Nachfolger in der russischen Hauptstadt wird ein anderer Deutscher. Gisdol tritt als Moskau-Trainer zurück: Ehemaliger deutscher Nationalspieler wird Nachfolger Russland-Beben in der Formel 1! Schumi-Kollege vor dem Aus? Erste Nation verhängt Startverbot Die Formel 1 reagierte mit der Absage des Russland-Rennens auf den Ukraine-Konflikt. Eine Nation schloss russische Fahrer nun vom kommenden Grand Prix aus. Russland-Beben in der Formel 1! Schumi-Kollege vor dem Aus? Erste Nation verhängt Startverbot

Interessant: Tiraspol ist die Hauptstadt von Transnistrien, ein international nicht anerkanntes, ausschließlich von Russland gestütztes De-facto-Regime. Der Scheinstaat liegt zwischen Moldau und der südlichen Ukraine nahe Odessa. Das Gebiet steht unter entscheidendem russischen Einfluss, so sollen beispielsweise 1200 bis 1400 Soldaten der russischen Streitkräfte in Transnistrien stationiert sein.

Transnistrien war bis 1940 als autonome Republik Teil der Ukraine. 1940 schlug Stalin sie aber Moldawien zu. Auch die früheren Box-Weltmeister Wladimir und Vitali Klitschko erklären sich bereit, für die Ukraine in den Krieg zu ziehen. Hier finden Sie den News-Ticker zu den Verhandlungen im Ukraine-Krieg und den Hintergrund der Ukraine-Krise. Dieser Artikel zeigt alle aktuellen Karten und Grafiken zum Ukraine-Krieg. (ck) *Merkur.de und tz.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA