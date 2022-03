Trotz Krieg in der Ukraine: Ex-Nationalspieler verteidigt Verbleib in Moskau - „Spüre Verantwortung“

Obwohl Krieg zwischen Russland und der Ukraine herrscht, blieb ein deutscher Ex-Nationalspieler als Coach in Moskau. Dafür musste er bisher viel Kritik einstecken.

Moskau - Der militärische Einmarsch Russlands in der Ukraine hatte bereits weitreichende Folgen, auch im Profisport macht sich der Krieg bemerkbar. Während der ukrainische Fußball aufgrund des bewaffneten Konflikts ruht, wird auf der Seite des Aggressors weitergespielt. Zahlreiche ausländische Spieler und Trainer verließen die russische Premier Liga* jedoch bei Kriegsbeginn, auch zwei deutsche Übungsleiter waren darunter. Ein Ex-Nationalspieler, der derzeit für einen Moskauer Klub verantwortlich ist, hält trotz der aktuellen Situation an seinem Trainerjob fest und erläuterte dies nun öffentlich.

Ukraine-Konflikt: Ehemaliger Nationalspieler bleibt in Russland - und folgt auf zurückgetretenen deutschen Cheftrainer

Schon kurze Zeit nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine verließ Daniel Farke, der bis dahin erst sieben Wochen lang den Erstligisten FK Krasnodar trainierte*, seinen Verein. Auch der langjährige Bundesliga-Coach Markus Gisdol, der schon in Hamburg, Hoffenheim und Köln tätig war, verließ seinen Klub Lokomotive Moskau nach nur sieben Spielen an der Seitenlinie. Etwas überraschend kam damals die Nachricht von Sandro Schwarz, der weiterhin als Trainer von Dinamo Moskau im Amt bleibt. Zuvor war Schwarz‘ ukrainischer Assistent Andrej Voronin, der ebenfalls lange in der Bundesliga spielte, von seinem Posten zurückgetreten.

Der ehemalige Mainzer Coach Schwarz ist jedoch nicht alleine mit seiner umstrittenen Entscheidung. Nachdem Markus Gisdol seinen Job bei Lokomotive Moskau aufgab, wurde der ehemalige Bundesliga-Profi und TV-Experte Marvin Compper als neuer Interimstrainer vorgestellt. Anders als Farke oder Gisdol will der ehemalige Nationalspieler*, der 2008 unter Jogi Löw in einem Freundschaftsspiel gegen England sein erstes und einziges Länderspiel feierte, Russland nicht verlassen.

Ukraine-Konflikt: Ex-Bundesliga-Spieler schildert die Lage in Moskau - „Ich spüre eine Verantwortung“

„Wir sind hier im Oktober 2021 angetreten, um etwas zu verändern: Wir haben eine Philosophie in den kompletten Verein gebracht, von ganz oben bis nach unten. Ich spüre dafür eine Verantwortung: gegenüber den Menschen, die uns vertraut haben“, meinte der gebürtige Tübinger gegenüber Sport Bild. In seinem Verein seien „viele Ausländer tätig, nicht nur Russen. Die Menschen, die wir hier kennengelernt haben, sind Leute mit gutem Herz und haben mit Politik gar nichts zu tun“, argumentiert Compper weiter.

Marvin Compper bei seinem einzigen Länderspiel 2008 gegen England, hier gegen John Terry. © Höhne/imago-images

Er selbst schaue „von Tag zu Tag“ und beobachtet die Lage in Russland. „Es gibt hier vor Ort einen geregelten, normalen Alltag. Ich mag meinen Job und fühle mich sicher: Wenn sich das verändern sollte, würden wir die Situation neu bewerten“, schildert Compper seinen Alltag.

Ukraine-Konflikt: Ex-Bundesliga-Spieler Compper erlebt Anfeindungen wegen Russland-Verbleib - „Tut schon weh“

Er und seine Familie erfahren aufgrund der Entscheidung, in Moskau zu bleiben, viel Kritik. „Meine Frau und ich bekommen viel ab auf Social Media. Meine Frau wird jetzt auf ihrem Arbeits-Account bei Instagram beschimpft, es gibt böse Kommentare. Das ist schade und tut schon weh“, so Compper. „Ich sehe bei vielen Menschen im Verein oder Umfeld, wie sie aufgrund der Situation bedrückt, nachdenklich und in sich gekehrt sind“, führt er fort. Sein Team werde darum versuchen, „zusammenzurücken (...) und eben nicht die Gruppe im Stich zu lassen.“

Marvin Compper umarmt seine Spieler nach dem 3:2-Sieg über den FK Khimki. © Alexey Filippov/imago-images

Compper spielte lange in Deutschland, stand für Borussia Mönchengladbach*, die TSG Hoffenheim*, RB Leipzig* und den MSV Duisburg auf dem Platz und absolvierte 195 Bundesligaspiele sowie 70 Partien in der zweiten Liga. Der Deutsch-Franzose sammelte außerdem bei Celtic Glasgow sowie bei der AC Florenz* Auslandserfahrungen. Seine ersten Erfahrungen als Trainer sammelte er in der vergangenen Saison als Co-Trainer des MSV Duisburg in der 3. Liga. In Moskau heuerte er im Oktober vergangenen Jahres ursprünglich als Spielanalyst in Gisdols Trainerteam an, ehe er etwas überraschend seinen Vorgesetzten beerbte. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA