Nächster deutscher Trainer kehrt Russland den Rücken: Ex-BVB-Coach absolvierte dort kein einziges Spiel

Daniel Farke verlässt Krasnodar, ohne eine einzige Partie an der Seitenlinie gecoacht zu haben. © Joe Giddens/PA Wire/dpa

Der nächste deutsche Trainer in Russland wirft hin: Daniel Farke hat seinen Vertrag in Krasnodar aufgelöst. Ein anderer Coach will aber bleiben.

Krasnodar - Der Ukraine-Krieg hat auch im russischen Fußball große Auswirkungen: Daniel Farke ist nicht mehr Cheftrainer beim russischen Fußball-Erstligisten FK Krasnodar. Beide Seiten hätten sich im gegenseitigen Einvernehmen auf eine Auflösung des Vertrags geeinigt, hieß es am Mittwoch vom Klub.

Farke erklärte darin: „Die derzeitige politische Entwicklung und die damit verbundene Bitte unserer Kinder, Ehefrauen, Familien und Freunde, nach Hause zu kommen sowie das Wegbrechen aller sportlicher Perspektiven, führte nun zu diesem wohl überlegten Entschluss“. Der Schritt sei dem 45 Jahre alten Ostwestfalen „sehr schwer gefallen, denn wir sind vom ersten Tag an sehr warmherzig empfangen worden“.

Gisdol hat Lokomotive Moskau ebenfalls verlassen - Sandro Schwarz will bleiben

Bis Anfang November war Farke beim Premier-League-Aufsteiger Norwich City in England unter Vertrag gewesen. Erst im Januar hatte der Trainer (früher auch Borussia Dortmund II) für zweieinhalb Jahre in Krasnodar unterschrieben. Er wird den Verein in Südrussland nun nach nur rund sieben Wochen schon wieder verlassen, ohne ein einziges Spiel absolviert zu haben. „Der Ernst des Lebens hat uns nun leider eingeholt“, sagte Farke. An Fußball sei nicht zu denken, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist.

Erst am Dienstag war die Trennung von Trainer Markus Gidsol und Krasnodars Ligarivalen Lokomotive Moskau, der in der Bundesliga schon die TSG Hoffenheim, den Hamburger SV und den 1. FC Köln trainiert hatte, bekannt geworden. Im Ex-Mainzer Sandro Schwarz steht in der russischen Liga bei Dynamo Moskau derzeit noch ein weiterer deutscher Coach unter Vertrag. Schwarz will aber in Russland bleiben. (cg mit dpa)