„Keine Rechtsgrundlage“ - Russland zieht nach WM-Ausschluss vor Sportgerichtshof CAS

Von: Tom Offinger

FIFA und UEFA schließen russische Mannschaften aus ihren Wettbewerben aus. Der Fußballverband will das nicht akzeptieren und zieht nun vor den Internationalen Sportgerichtshof.

Lausanne/München - Der russische Fußballverband will gegen den Ausschluss von der WM 2022 in Katar und sämtlichen internationalen Wettbewerben vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen. Den Einspruch kündigte der Verband am vergangenen Donnerstag (3. März) an.

Russlands Nationalmannschaft hätte am 24. März in den WM-Playoffs gegen Polen antreten sollen. Am Montag wurde das Land jedoch vom Weltverband FIFA und der Europäischen Fußball-Union UEFA als Reaktion auf den eskalierten Ukraine-Krieg von allen Wettbewerben ausgeschlossen.

Russland zieht vor den CAS: Ausschluss habe „keine Rechtsgrundlage“

Der russische Verband werde nun die Wiederaufnahme aller Männer- und Frauennationalteams in alle Wettbewerbe fordern, zudem wolle man auf Schadensersatz bestehen. Für diesen Schritt wolle man beim Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne (Schweiz) ein „beschleunigtes Verfahren“ in dieser Angelegenheit beantragen. Gegner Polen hatte bereits angekündigt, in den Playoffs auf keinen Fall gegen Russland anzutreten.

Aus Sicht des Verbandes liege für die Entscheidung von FIFA und UEFA „keine Rechtsgrundlage“ vor. Der Beschluss sei „unter dem Druck“ der gegnerischen Verbände getroffen worden, zudem habe man seine eigene Position nicht darlegen dürfen. Die Entscheidung betrifft auch den Bundesliga-Verein RB Leipzig: Die Sachsen hätten im Achtelfinale der UEFA Europa League gegen Spartak Moskau antreten müssen. Jetzt stehen sie per Freilos in der nächsten Runde.

Schon am Montag hatte der Verband die Entscheidung als „diskriminierend“ kritisiert. Die Fußball-WM findet vom 21. November bis 18. Dezember in Katar statt. Wir berichten bis dahin in unserer Artikelreihe „Inside Katar“ über die sportpolitischen Hintergründe des Wüstenstaats.

Russlands Fußballer sind von der WM in Katar ausgeschlossen. © IMAGO / ITAR-TASS

Sportwelt positioniert sich: Russland international isoliert

Seit dem Überfall auf die Ukraine am 24. Februar wurden gegen Russland nicht nur harte Sanktionen von Seiten der Politik ausgesprochen, auch die Sportwelt stellt sich einig gegen den Krieg. Neben dem Ausschluss von allen internationalen Fußballwettbewerben finden aktuell auch die Paralympischen Winterspiele in Peking ohne Beteiligung von russischen und belarussischen Athleten statt.

Am vergangenen Donnerstag hatte zudem die Formel 1 ihren Vertrag mit den russischen Veranstaltern des Grand Prix‘ in Sochi und dem geplanten Rennen in St. Petersburg aufgekündigt. Haas, der US-amerikanische Rennstall von Mick Schumacher, trennte sich wenige Tage später von seinem Piloten Nikita Mazepin und dem russischen Hauptsponsor „Uralkali“. (to mit SID)