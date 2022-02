Emotionales Statement! Ukrainische Fußball-Stars reagieren auf Putin-Invasion

Roman Yaremchuk trug ein Shirt mit dem ukrainische Wappen. © IMAGO / NurPhoto

Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine herrscht in Europa Krieg. Inzwischen haben einige ukrainische Sport-Stars auf die Putin-Invasion reagiert.

München - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist etwas geschehen, was man eigentlich nicht mehr für möglich gehalten hätte. Mit dem militärischen Angriff Russlands auf Städte in der Ukraine herrscht in Europa Krieg.

Russland startete in der Nacht Angriff auf Ukraine

Der russische Staatschef Wladimir Putin hatte in der Nacht zum Donnerstag in einer Fernsehansprache eine „Militäroperation“ in der Ukraine befohlen. Wenig später waren in mehreren ukrainischen Städten, darunter auch in der Hauptstadt Kiew sowie den Hafenstädten Mariupol und Odessa, Explosionen zu hören. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief den Kriegszustand aus.

In der ganzen Welt herrscht Entsetzen ob der Putin-Invasion. „Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht“, sagt Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock am Donnerstagvormittag. Auch zahlreiche ukrainische Sport-Stars meldeten sich inzwischen zu Wort. Ein Fußball-Star setzt bereits am Mittwochabend ein emotionales Statement.

Ukrainische Sport-Stars melden sich mit emotionalen Statements zu Wort

Roman Yaremchek, ukrainischer Angreifer von Benfica Lissabon, erzielte am Mittwoch im Achtelfinale der Champions League den Treffer zum 2:2 gegen Ajax Amsterdam. Anschließend feierte er das Tor mit einer besonderen Jubelgeste. Yaremchuk entledigte sich seines Trikots, worunter er ein schwarzes Shirt trug, auf dem das ukrainische Wappen aufgedruckt war.

Auf Instagram postete er eine Bilderreihe seines Torjubels. „Ich bin Ukrainerin und darauf bin ich stolz. Da ich Tausende von Kilometern von meinem Heimatland entfernt bin, möchte ich alle unterstützen, die jetzt in ihrem Heimatland unter Spannungen leiden, denn jetzt ist es an der Zeit, sich zusammenzuschließen“, schrieb er zu den Bildern: „Dies ist unser Land, unsere Geschichte, unsere Kultur, unser Volk und unsere Grenzen. Ich möchte unseren Verteidigern für ihren Mut danken. Ruhm für die Ukraine.“

Champions-League-Held reagiert auf INvasion der Ukraine

Auch die Fußball-Legende Andriy Shevchenko, der bis zum vergangenen Sommer Trainer ukrainischen Nationalmannschaft war und einst mit dem AC Milan die Champions League gewann sowie 2004 mit dem Ballon d‘Or ausgezeichnet wurde, verfasste auf Instagram einen Beitrag. „Die Ukraine ist mein Vaterland! Ich war immer stolz auf mein Volk und mein Land! Wir haben viele schwierige Zeiten durchgemacht, und in den letzten 30 Jahren haben wir uns als Nation geformt!“, schrieb der einstige Weltklasse-Stürmer unter einem Bild der ukrainischen Flagge: „Eine Nation aufrichtiger, fleißiger und freiheitsliebender Bürger! Das ist unser wichtigstes Gut! Heute ist für uns alle eine schwierige Zeit. Aber wir müssen uns zusammenschließen! In Einheit werden wir siegen! Ehre der Ukraine!“ (smk/afp)