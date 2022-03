Tränen-PK im Video! RB-Boss weint live im TV: „Wie krank ist das?“

Von: Florian Schimak

Teilen

Oliver Mintzlaff bricht auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel von RB Leipzig in Tränen aus. Die bemerkenswerte Rede vom RB-Boss im Video.

Leipzig - Fußball, so heißt es, sei die schöne Nebensache der Welt. Wenn aber selbst diese Nebensache fast schon unwichtig ist, dann ist in der Welt etwas Schlimmes passiert. Der Krieg in der Ukraine überschattet momentan alles. Der Sport rückt in Richtung Belanglosigkeit, wenn man die Bilder aus Kiew oder Charkiw sieht.

Auch RB Leipzig ist von den Wirren des Krieges nun direkt betroffen. Da die UEFA alle russischen Teams aus den Europapokal-Wettbwerben ausgeschlossen hat, steht das Team von Domenico Tedesco kampflos im Viertelfinale der Europa League.

Ukraine-Krieg: Tränen-PK im Video! RB-Boss Mintzlaff weint live im TV - „Wie krank ist das?“

RB-Boss Oliver Mintzlaf hat nun hochemotional auf die Kritik am Vizemeister im Zuge der Debatte um das abgesetzte Achtelfinale gegen Spartak Moskau reagiert. „Da wird dann auch immer schnell geschossen. Und dann ist für mich die Frage: Was will ich denn damit bezwecken? Will ich damit das Klischee bedienen, dass RB Leipzig ja nur ein Konstrukt ist und nur Geld verdienen will? Und nur seine Marke pushen will. Da kann ich dann halt nur mit dem Kopf schütteln“, sagte Mintzlaff am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale bei Hannover 96.

Im Laufe der PK schossen dem 46-Jährigen die Tränen in die Augen. „Uns hat das hier auch alles betroffen. Uns hat das auch extremst beschäftigt. Und ich bin auch emotional angegriffen. Und wenn man dann natürlich so viel Scheiße liest, dann ist das manchmal schon so, dass man sich fragt: Wie krank ist das eigentlich?“

Mintzlaffs Klub war zuletzt in die Kritik geraten, nachdem sich RB bis dato nicht öffentlich für einen Boykott der Partien gegen Moskau ausgesprochen hatte.

Video: Tränen-PK von Oliver Mintzlaff - „Sollten wir überhaupt noch spielen?“

Lesen Sie auch Nächster deutscher Trainer kehrt Russland den Rücken: Ex-BVB-Coach absolvierte dort kein einziges Spiel Der nächste deutsche Trainer in Russland wirft hin: Daniel Farke hat seinen Vertrag in Krasnodar aufgelöst. Ein anderer Coach will aber bleiben. Nächster deutscher Trainer kehrt Russland den Rücken: Ex-BVB-Coach absolvierte dort kein einziges Spiel Rewe-Kunde klappt seine Leberkassemmel auf - der Anblick empört viele: „Ach du liebe Zeit“ Die Leberkassemmel hat als Imbiss viele Fans - und umso empörter sind die Reaktionen auf ein Exemplar, das ein Rewe-Kunde jetzt gezeigt hat. Rewe-Kunde klappt seine Leberkassemmel auf - der Anblick empört viele: „Ach du liebe Zeit“

Dass sich RB erst jetzt zu Wort meldete, erklärte Mintzlaff mit dem gemeinsamen Vorgehen mit der UEFA. So habe Mintzlaff nach der Auslosung am vergangenen Freitag mit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin Kontakt aufgenommen. Jener habe dem RB-Boss mitgeteilt, dass die UEFA selbst als Ausrichter der Europa League die Entscheidung treffen wolle.

Mintzlaff habe danach, so sagte er, schon auf eine Entscheidung am Sonntag gedrängt, wobei Ceferin auf die Sitzung des Exekutivkomitees am Montag verwiesen habe.

Verein RB Leipzig Gründung: 19.05.2009 Geschäftsführer: Oliver Mintzlaff Mitglieder: 750 Kader-Marktwert: 454 Mio. Trainer: Domenico Tedesco (seit Dezember 2021)

Ukraine-Krieg: Tränen-PK von RB-Boss Mintzlaff - „Warum findest überhaupt noch ein Fußballspiel statt?“

Ferner betonte Mintzlaff, „dass wir natürlich mit Aleksander Ceferin gesprochen haben und gesagt haben: ‚Unter den Voraussetzungen können wir nicht spielen. Und wir bitten jetzt die UEFA, uns hier zu unterstützen.‘ Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten wir natürlich auch selber unsere Entscheidung getroffen“.

Zudem habe Mintzlaff sein Vorgehen auch mit Donata Hopfen, der neuen Chefin der DFL, abgestimmt. „Wir haben auch mit der DFL darüber gesprochen. Und die DFL hat auch gesagt: ‚Das ist der völlig richtige Weg. Geht den mit der UEFA und Aleksander Ceferin.‘ Das hat sich für uns gut angefühlt und das fühlt sich auch retroperspektivisch gut an. Sonst könnte ich hier auch sitzen und sagen: ‚Ne, das war richtig scheiße, was wir hier gemacht haben.‘ Und das sehen wir nicht so.“

Nach dem Gegenwind für RB Leipzig kritisierte Mintzlaff auch die Medien. „Wenn ich Journalist wäre, hätte ich mal gefragt: Warum findet dann überhaupt noch ein Fußballspiel statt, wenn Krieg ist? Das ist doch mal die Frage“, sagte er: „Warum findet dies statt und jenes statt? Das sind doch mal Fragen, die könnten wir uns doch auch eher nochmal alle stellen. Ob wir in der jetzigen Situation überhaupt Fußballspiele spielen können.“ (smk/sid)