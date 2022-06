Wales gegen Ukraine heute live im TV und Stream: Wo läuft das Finale der WM-Qualifikation?

Von: Tim Althoff

In Wales kann die Ukraine die WM-Teilnahme endgültig perfekt machen. © IMAGO/Malcolm Mackenzie

Die Ukraine steht während des Krieges vor dem Einzug in die WM-Endrunde. Alle Infos, wo das Finale gegen Wales heute live im TV und Stream läuft.

Cardiff City ‒ Die schönste Nebensache der Welt. Eigentlich gibt es für die Menschen in und aus der Ukraine aktuell keinen Grund, an Fußball zu denken. Das Land befindet sich inmitten des Ukraine-Konflikts mit Russland und macht derzeit eine grauenhafte Zeit durch. Trotzdem ist es mal wieder der Fußball, der immerhin für 90 Minuten für Ablenkung sorgen kann. Die Nationalmannschaft spielt um das letzte europäische Ticket für die Fußball-WM 2022 in Katar und bezwang am Mittwoch Schottland im Halbfinale der Qualifikations-Playoffs. Jetzt wartet Wales.

Vor dem 3:1-Erfolg in Schottland liefen die ukrainischen Spieler jeweils in großen Fahnen eingehüllt auf das Feld. Auch der Block mit den eigenen Fans war von blau-gelben Fahnen dominiert, anschließend gab es eine erste kleine Party vor den Anhängern. Sollte nun auch der Sieg in Cardiff City gelingen, würden die weltweiten Publikumslieblinge eine sportliche Welle der Euphorie auslösen. „Ich habe keine Emotionen, ich habe alle Emotionen auf dem Platz gelassen. Dieser Sieg ist nicht für mich, nicht für unsere Spieler, sondern für unser Land, also war es ein großer Sieg für die Ukraine“, so Trainer Oleksandr Petrakow nach dem Halbfinale.

WM-Qualifikation Playoffs, Finale Wales - Ukraine Anpfiff 5. Juni 2022, 18.00 Uhr Stadion Cardiff City Stadium Schiedsrichter Mateu Lahoz

WM-Qualifikation heute live: Ukraine wird von schottischen Fans gefeiert

Der Sieg wurde zwar den eigenen Landsleuten gewidmet, jedoch musste sich Petrakow anschließend auch bei den Fans aus Schottland bedanken. So wurden die Gäste schon vor Anpfiff mit viel Applaus von den Heim-Fans bedacht und auch im Anschluss verhielten sich die Schotten als gastfreundliche Fans mit enorm viel Sportsgeist. Auch von den walisischen Fans hat man während den vergangenen Europameisterschaften stets faires Verhalten gesehen. In Cardiff dürfte also ‒ trotz der sportlich großen Bedeutung ‒ ebenfalls freundschaftliche Stimmung herrschen.

Ohnehin dürfte die Anspannung und Vorfreude in Wales nahezu nicht mehr auszuhalten sein, denn die kleine Fußballnation aus Großbritannien musste lange warten, um das Finale endlich spielen zu können. Eigentlich waren die Playoffs-Spiele der Ukraine ebenfalls für März eingeplant, jedoch konnten die Partien aufgrund des Krieges zu dem Zeitpunkt nicht gespielt werden. Wales, das das Halbfinale gegen Österreich noch Anfang des Jahres bestreiten konnte, wartet nun also seit einiger Zeit auf die Gewissheit, ob man nach Katar fliegen darf oder nicht.

Wales gegen Ukraine heute live: Viel Premier-League-Erfahrung wartet auf der Insel

Trainer Robert Page will das Spiel nun möglichst rational angehen: „Wir sind ein Spiel von unserem großen Traum entfernt, das ist die Qualifikation für die WM. Davon lassen wir uns aber nicht aus der Ruhe bringen“, zitiert ihn uefa.com. Mit Österreich konnte die Mannschaft sich immerhin schon gegen ein Team durchsetzen, das personell durchaus stärker einzuschätzen ist als die Ukraine. Wales selber hat mit Ethan Ampadu, Daniel James, Harry Wilson und natürlich Superstar Gareth Bale trotzdem auch einen Kader, der mit jeder Menge Erfahrung in der Premier League und einigen Talenten in die Playoffs geht.

Die Ukraine muss die Leistung vom Schottland-Spiel also mindestens wiederholen, um eine Chance in Wales zu haben. Das weiß auch Top-Star Olekandr Zinchenko von Premier-League-Meister Manchester City: „Wir haben als Mannschaft von der WM geträumt, und jetzt haben wir noch ein Spiel; das müssen wir gewinnen. Das wird für uns ein ganz großes Spiel. Es ist ein Finale und jeder von uns muss die beste Leistung seines Lebens zeigen.“

Wales gegen Ukraine: Wer zeigt das Finale der WM-Qualifikations-Playoffs heute live im TV?

Das Spiel zwischen Wales und der Ukraine wird nicht im deutschen Fernsehen übertragen. Die Rechte an den WM-Qualifikations-Playoffs sind an die Streamingdienste gegangen, lediglich die deutschen Spiele der Quali wurden im TV gezeigt.

Finale der WM-Qualifikation: Wo läuft Wales - Ukraine heute live im Stream?

DAZN darf das Finale zum letzten WM-Ticket aus Europa zwischen Wales und der Ukraine exklusiv im Stream übertragen. Für den kostenpflichtigen Dienst wird ein Abo benötigt, das monatlich oder jährlich je nach Preis beendet werden kann. Die Übertragung startet um 18.00 Uhr mit Kommentator Uwe Morawe und Experte Sascha Bigalke.

TV - Live-Stream DAZN Live-Ticker tz.de

Die WM-Quali mit Wales gegen Ukraine heute im Live-Ticker auf tz.de

Wir bieten Ihnen für das Quali-Finale zwischen Wales und der Ukraine einen Live-Ticker auf tz.de an. Dort verpassen Sie keine wichtige Szene des Spiels. (ta)