Uli Hoeneß gegen Kroos-Comeback im DFB-Team – Schwierige Beziehung hat Vorgeschichte

Von: Jan Oeftger

Drucken Teilen

Die Gerüchte um ein Comeback von Toni Kroos in der deutschen Nationalmannschaft nehmen an Fahrt auf. Uli Hoeneß äußert sich jedoch drastisch gegen eine Rückkehr.

München – Die Beziehung zwischen Real-Star Toni Kroos und Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß gilt schon lange als angespannt. Immer wieder schießen beide mit provokanten Äußerungen gegen den anderen. Jetzt wird in Fußball-Deutschland die Rückkehr von Kroos in die Nationalmannschaft heiß diskutiert. Da verwundert es nicht, dass sich Hoeneß mit am lautesten gegen ein Comeback ausspricht.

Toni Kroos Geboren: 4. Januar 1990 (Alter 33 Jahre), Greifswald Aktuelles Team: Real Madrid Größte Erfolge: Weltmeister 2014, 5 x Champions-League-Sieg (2013, 2016, 2017, 2018, 2022)

Kroos kann „den deutschen Fußball nicht retten“

„Das wäre ein ziemliches Titanic-Signal“, sagte Hoeneß bei, „Sport und Talk im Hangar 7“ auf ServusTV. Doch mit seiner ablehnenden Haltung spielte er nicht auf Kroos´ fußballerische Qualitäten an. Der Real-Spieler sei „ein überragender Fußballer, aber ich glaube nicht, dass er den deutschen Fußball retten kann“, erklärte Hoeneß seinen Standpunkt.

Seit Samstag (16. Dezember) kochen die Gerüchte um die DFB-Rückkehr von Toni Kroos besonders hoch. Da hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann diese im ZDF beim aktuellen Sportstudio als „interessanten Gedanken“ bezeichnet.

Uli Hoeneß (links) hält nichts von einer Rückkehr von Toni Kroos ins Nationalteam. © imago/Ulrich Wagner und Sven Simon

DFB-Star Rüdiger möchte Kroos zu Comeback motivieren

Zuvor hatte Real-Teamkollege Antonio Rüdiger erzählt, dass er Kroos täglich damit nerve, ihn zu einer Rückkehr zu motivieren. Kroos habe dem Innenverteidiger eine Antwort gegeben, die er der Presse hinterher nicht miteilen wollte. Diese Aussagen haben die Spekulationen angeheizt.

Auch einige TV-Experten meldeten sich zu dem Thema zu Wort. Diese standen bei Hoeneß` Kritik nun im Zentrum: „Ich halte von diesen ganzen TV-Experten relativ wenig. Die wissen immer alles besser, obwohl sie, außer Fußballer gewesen zu sein, nichts geleistet haben.“ Dabei störe ihn „diese moralische Keule“ dieser Experten. Er wisse von früher, „dass die selber keine Waisenknaben waren“.

Lattek, Heynckes, Tuchel: Alle Bundesliga-Trainer des FC Bayern Fotostrecke ansehen

Kroos und Hoeneß haben eine längere Vorgeschichte

Auch wenn sich die Kritik von Hoeneß diesmal nicht an Kroos direkt richtet, ist es ein weiteres Kapitel in einem angespannten Verhältnis. Hoeneß hatte Kroos im Sport1 Doppelpass nach dessen DFB-Rücktritt kritisiert. Kroos schoss noch während der Sendung mit einem Tweet zurück: „Uli Hoeneß ist ein Mann mit großem Fußballsachverstand (auch wenn es für RTL nicht gereicht hat), wenig Interesse für Polemik und mit sich komplett im Reinen. Ähnlich wie sein Greenkeeper.“ (jo)