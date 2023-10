„Amateurhaft“: Uli Hoeneß schimpft auf den DFB

Von: Luca Hartmann

Die ersten Testspiele unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet die DFB-Elf in den USA. Uli Hoeneß äußert jetzt seinen Unmut über die Reise der Nationalmannschaft.

München – Am Montagmorgen startete der DFB-Tross die erste Dienstreise unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Von Frankfurt am Main aus ging es in die USA, wo für die Nationalmannschaft zwei Testspiele anstehen. Beim DFB-Debüt von Nagelsmann geht es gegen die USA. Das zweite Testspiel folgt gegen Mexiko. Die erste Überraschung erlebte die DFB-Elf bereits kurz nach der Ankunft.

USA-Reise der deutschen Nationalmannschaft Hinflug: 9. Oktober 2023 Länderspiel gegen USA: 14. Oktober (ab 15 Uhr Ortszeit/21 Uhr MEZ) in Hartford Länderspiel gegen Mexiko: 17. Oktober (ab 20 Uhr Ortszeit/2 Uhr MEZ) in Philadelphia Rückflug: 18. Oktober 2023

Kritik an DFB-Reise in die USA

Noch vor dem Abflug stand der DFB wegen seiner Reisepläne bereits heftig in der Kritik. Zeitpunkt und Ziel der Reise waren für einige Bundesligatrainer und sogar einige Nationalspieler nicht nachvollziehbar. Beispielsweise Niklas Süle bekundete unlängst seinen Unmut über die Reisestrapazen. Während Thomas Müller nach der Landung gegen die DFB-Reiseleitung stichelt. Doch es gibt weitere Kritikpunkte.

Der Ehrenpräsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, kritisiert den DFB nun für die Ansetzung des zweiten Testspiels gegen Mexiko, das wegen der Zeitverschiebung in Deutschland um 2 Uhr nachts angepfiffen wird. „Ein Länderspiel gegen Mexiko, und das ist ja auch nicht gerade der Renner, um zwei Uhr nachts zu machen, da sieht man, dass das amateurhaft ist“, sagte Hoeneß in einem Interview mit RTL und ntv.

Uli Hoeneß bezeichnet USA-Trip als „amateurhaft“

Laut Hoeneß schneide sich der DFB damit ins eigene Fleisch, sei selbst schuld daran, dass die Nähe zwischen Nationalmannschaft und Fans verloren gegangen sei. „Ich will das deutsche Volk und die deutschen Zuschauer hinter mich bringen. Und dann kann ich ihnen nicht ein Länderspiel mit einem neuen Trainer nachts um 2 Uhr anbieten“, kritisierte Hoeneß.

Besonders die nächtliche Uhrzeit des zweiten Spiels ist dem langjährigen Präsidenten der Bayern ein Dorn im Auge. „Da hätte man sagen müssen, ‚entweder wir schaffen das, dass wir das zu einer vernünftigen Zeit machen, oder wir fahren dann eben nicht nach Amerika‘“, so Hoeneß weiter. Doch auch die Wahl des Gegners überzeugt den 71-Jährigen im Hinblick auf die Heim-EM 2024 nicht.

Hoeneß kritisiert Mexiko als DFB-Gegner

„Ich muss schauen, dass ich möglichst oft zu Hause spiele, weil ich ja bei der Europameisterschaft auch nur Heimspiele habe. Und da hätte man doch gegen starke Gegner viele Länderspiele machen müssen und so die Mannschaft einspielen können“, kritisiert Hoeneß den DFB für seine Testspiel-Ansetzung gegen nicht europäische Gegner.

DFB-Direktor Rudi Völler hatte die USA-Reise zuletzt wiederholt verteidigt, sagte, die Reise helfe der Nationalmannschaft auch schon im Hinblick auf die nächste WM 2026, die in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird. Julian Nagelsmann kündigte bereits an, auf Spieler Rücksicht nehmen zu wollen, die kurz nach der Rückkehr in der Bundesliga wieder im Einsatz sind. Davon sind besonders einige BVB-Profis betroffen.

Für den neuen Bundestrainer hatte Hoeneß indes nur lobende Worte parat. Nagelsmann sei „jetzt für diese Situation genau der Richtige“. Zusätzlich fügte Hoeneß noch an: „Er ist frisch, er ist jung. Und er hat sehr viel Elan. Jetzt braucht die Nationalmannschaft Optimismus. Sie braucht Aufbruchstimmung und ich denke, dafür ist Julian genau der Richtige“, so Hoeneß. Zuvor hatte der 71-Jährige bereits Nagelsmanns Rauswurf beim FC Bayern kritisiert. (LuHa)