VfB-Fans mit Spott und Häme für MHP-Arena – Petition macht sich für Umbenennung stark

Großer Ärger am Neckar

Die Umbenennung der Mercedes-Benz Arena in MHP Arena ab dem 1. Juli 2023 sorgt bei vielen VfB-Fans für Missstimmung.

Die Mercedes-Benz Arena des VfB Stuttgart wird ab 1. Juli offiziell zur MHP-Arena. Einige Fans wollen das nicht hinnehmen und starteten eine Petition.

Stuttgart - Auch, wenn die Spielstätte des VfB Stuttgart schon seit 2008 den Namen Mercedes-Benz-Arena trägt: Noch immer wird sie von einigen Fans liebevoll Neckarstadion genannt. Nun müssen sich die VfB-Anhänger erneut umgewöhnen. Nachdem die Porsche-Tochter MHP sich die Namensrechte am Stadion des VfB gesichert hat, wird dieses ab 1. Juli 2023 offiziell MHP-Arena heißen. Die Fans sind skeptisch und befürchten eine Verwechslungsgefahr mit der MHP-Arena der Basketballer in Ludwigsburg.

„Wird lustig, wenn Leute zum VfB wollen, MHP Arena ins Navi eingeben und dann in Ludwigsburg landen“, schreibt ein Fan auf Twitter. „Das wird halt bei der Hälfte der Spiele passieren“, pflichtet ihm ein weiterer User bei. Tatsächlich ist der Basketball-Erstligist nicht der einzige, der sich den Namensgeber MHP zukünftig mit dem VfB teilt: Auch bei den Stuttgarter Kickers und dem 1. FC Heidenheim mischt die Porsche-Tochter als Hauptsponsor mit.

VfB-Fans verärgert über neuen Namen MHP-Arena – Petition fordert Umbenennung in MHP Neckarstadion

Mindestens für die nächsten zehn Jahre soll das Stuttgarter Fußball-Stadion MHP-Arena heißen. Langjährige Fans des Traditionsvereins wollen das nicht so hinnehmen. In einer Petition fordern sie eine Umbenennung. „Schluss mit Arena“, schreiben sie. „Es ist unser Stadion, in das wir Woche für Woche zu Tausenden kommen, um unseren VfB zu unterstützen.“ Als Kompromisslösung fordern sie: „Wir wollen das MHP Neckarstadion.“

Wird lustig wenn Leute zum #VfB wollen „MHP Arena“ ins Navi Eingeben und dann in Ludwigsburg landen — Marco Lenz (@Marco_Lenz) June 27, 2023

„Schon seit langer Zeit wünschen sich Fans und Freunde des VfB, dass das Stadion wieder seinen historischen Namen trägt“, heißt es in der Petition weiter. Mehr als 460 Fans haben sie bereits unterschrieben (Stand: 29. Juni, 11.07 Uhr). In zahlreichen Kommentaren erklären Nutzer, wieso sie eine Rückbenennung für sinnvoll halten. „Zum einen, da der Name MHP alleine für ganz viele Menschen einfach nichts bedeutet, geschweige denn eine Verbindung zum VfB herstellt“, schreibt ein Fan. „Bis heute wusste ich nicht mal, dass es diese Firma gibt. Zum anderen ist und bleibt dieses Stadion für immer das Neckarstadion. Ich würde ja noch mitgehen, wenn es am Ende MHP Neckarstadion heißt.“ Bei anderen Vereinen habe dies auch schon funktioniert.

Mercedes-Benz tritt als Sponsor beim VfB kürzer

Die Marke Mercedes-Benz ist in vielen Köpfen deutlich stärker mit der Schwabenmetropole und ihrer Geschichte verknüpft als die Marke MHP. Der Autobauer mit dem Stern bleibt zwar weiterhin ein wichtiger Partner des VfB, tritt als Sponsor aber etwas kürzer. Als langjähriger Hauptsponsor und Ankerinvestor des VfB sei es Mercedes-Benz wichtig gewesen, dass der Verein neue, finanziell starke Partner bekommt, erklärte Britta Seeger, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG und Verantwortliche für den Vertrieb, den Schritt.

Die Mercedes-Benz Bank wird darüber hinaus künftig zum Business-Partner des VfB und Hospitalityleistungen für Geschäftskunden und Mitarbeiter in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stellen, heißt es. Mit der neuen Konstellation endet auch das Engagement der Mercedes-Benz Bank als Haupt- und Trikotpartner sowie von Mercedes-EQ als Ärmelpartner des Klubs. Diese prominenten Rechte kann der VfB Stuttgart entsprechend nun ab der Saison 2023/24 noch vermarkten.

VfB Stuttgart: Trikot für die neue Saison noch ohne Sponsor

Obwohl bislang noch nicht klar ist, welcher Sponsor auf dem VfB-Trikot in der nächsten Saison zu sehen sein wird, stellte der Klub am 29. Juni das neue Trikot für die Bundesligasaison 2023/2024 vor. Allerdings überzeugt das Design die Fans nicht wirklich. „Absolut enttäuschend“, „Schrecklich“ oder „Modern, ja. Aber schön ist anders“, heißt es im Netz.

Während die Fans die Nachricht über den neuen Namen der Arena sowie die ungewohnten neuen Trikots erstmal verkraften müssen, könnte die Freude beim VfB Stuttgart über die neuen Sponsoring-Deals nicht größer sein. „Die Top-Arbeitgeber und Weltmarken Mercedes-Benz, Porsche und MHP gemeinsam beim VfB – mehr geht nicht“, betont VfB-Boss Alexander Wehrle. Das Gesamtvolumen des Sponsorenpakets kann mehr als 100 Millionen Euro einbringen. Die Absichtserklärung wurde am Dienstag (27. Juni) offiziell unterzeichnet. Nun werden die erforderlichen Vertragswerke ausgearbeitet und finalisiert.