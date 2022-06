Ungarn gegen Deutschland: Wer zeigt die Nations League heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Bei der EM 2021 reichte der deutschen Mannschaft ein 2:2 gegen Ungarn. © Imago/ActionPictures

Der 3. Spieltag der Nations League steht an, Deutschland trifft auf Ungarn. Wo das Spiel heute live im TV und Stream läuft, erfahren Sie hier.

Budapest ‒ Nach zwei Unentschieden gegen die Schwergewichte aus Italien und England steht mit Ungarn nun eine Aufgabe an, die das Team von Hansi Flick auf dem Papier bestehen sollte. Dass Ungarn, gerade vor heimischem Publikum, trotzdem gefährlich werden kann, hat England am ersten Spieltag zu spüren bekommen. Durch den Treffer von Leipzig-Profi Dominik Szoboszlai sammelten die Ungarn drei Punkte und haben somit vor dem direkten Duell einen mehr als die DFB-Elf. Die befindet sich derzeit auf dem dritten Platz und lässt nur England hinter sich.

Sollte die deutsche Nationalmannschaft ernsthaft um den Titel in der Nations League mitspielen wollen, müsste allmählich ein Sieg her. Das letzte Pflichtspiel gegen die Ungarn ging bei der EM 2021 nur 2:2 aus, reiche jedoch, um das Achtelfinale zu erreichen. Das Spiel fand jedoch in München statt, diesmal geht es nach Budapest, wo die Nationalmannschaft auf eine giftige Atmosphäre treffen könnte.

Ungarn gegen DFB-Team heute live: Hansi Flick will Fan-Reaktionen in Budapest ausblenden

Für Hansi Flick darf das jedoch keine Rolle stehen, der Bundestrainer geht rational an die Partie an: „Jeder Einzelne von uns hat schon so viele Spiele gemacht in Stadien, in denen die Stimmung aufgeheizt war. Das muss man auf diesem Niveau aushalten.“ In der Münchener Allianz Arena lief Manuel Neuer aufgrund diverser Diskussionen um die politische Haltung einiger ungarischer Fans und Politiker mit einer Regenbogenbinde um den Arm auf. Leon Goretzka zeigte bei seinem Tor außerdem eine Herz-Geste in Richtung der Ungarn. Es wäre nicht verwunderlich, wenn der „schwarze Block“ in der Puskas-Arena mal wieder für den ein oder anderen Skandal sorgt.

Nicht nur auf den Rängen, sondern auch sportlich erwartet Hansi Flick „das schwerste Spiel, das man nach England haben kann“. Die Ungarn würden in der Defensive sehr kompakt stehen und kaum Räume zulassen. Der Bundestrainer will an das Spiel gegen England, das man ohne den strittigen Kane-Elfmeter durchaus hätte gewinnen können, anknüpfen und sich diesmal mit drei Punkten belohnen. Dies sei der Fokus.

Leider ist es gut möglich, dass Serge Gnabry nicht dabei sein kann. Der Star des FC Bayern wird von muskulären Problemen geplagt. Ansonsten kündigte Flick bereits an, nicht viel rotieren zu wollen. Kurz vor der WM sei es wichtig, dass die Spieler in einen Rhythmus kämen und sich einspielen können. Auch wenn die Belastung nach der langen Saison hoch ist, käme es nun auf Automatismen an.

Nations League: Wer überträgt Ungarn gegen Deutschland heute live im TV?

Die Sender-Rotation rund um die deutschen Länderspiele in der Nations League geht munter weiter. Der erste Spieltag wurde von RTL übertragen, das zweite Spiel gegen England im ZDF und nun ist wieder RTL an der Reihe. Der Kölner Privatsender geht am Samstag ab 20.15 Uhr auf Sendung und wird aus Budapest berichten. Alle weiteren Spiele der Nations League laufen im Stream auf DAZN.

Für RTL wird Moderator Florian König gemeinsam mit Lothar Matthäus vor Ort sein. Kommentator ist Marco Hagemann, der gemeinsam mit Matthäus durch die Partie führt.

Ungarn gegen Deutschland heute live: Wer zeigt die Nations League im Stream?

Sollten Sie das Spiel im Live-Stream verfolgen wollen, werden Sie ein kostenpflichtiges Abonnement von RTL+ benötigen. Nur dort wird das Länderspiel auch im Internet gezeigt. Das Abo kann nach Abschluss monatlich und jährlich wieder gekündigt werden.

Ungarn gegen DFB-Team: Nations League heute im Live-Ticker auf tz.de

Alternativ können Sie auf tz.de gehen und dort den Live-Ticker anklicken. Dort wird jede wichtige Szene der Begegnung zwischen Ungarn und Deutschland live mitgeschrieben.