Ungarisches Kinder-Publikum buht bei Englands Kniefall - Fans sorgen mit weiterer Aktion für Ärger

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Englands Spieler zeigen vor dem Match in Ungarn den Kniefall gegen Rassismus - einige Fans buhten sie aus. © Nick Potts / imago

Erneuter Skandal bei einem Länderspiel in Budapest: Bei Englands Kniefall in Ungarn gab es Pfiffe der jungen Fans - die noch wegen etwas anderem für Ärger sorgten.

Budapest/München - Schon wieder ein Eklat wegen Fans in Budapest und viel Frust bei den Three Lions: Die Fans pfiffen die Spieler der englischen Fußball-Nationalmannschaft während des „Anti-Rassismus-Kniefalls“ vor dem Spiel gnadenlos aus. Dabei war das Spiel eben wegen wiederholter homophober und rassistischer Verhaltensweisen eigentlich als Geisterspiel ausgetragen worden, und nur durch ein Schlupfloch in den Regularien durften 30.000 Schulkinder mit Begleitpersonen ins Puskas-Stadion. Diese sahen eine verpatze Generalprobe Englands vor dem Spiel gegen Deutschland - das Match endete 1:0 für die Ungarn.

Englische Nationalelf frustriert: „Die Kinder können nicht wissen, warum wir das tun“

Bei den Engländern herrschte über die Pfiffe der jungen Zuschauer Unverständnis: „Wir gehen auch auf die Knie, um Leute in der Welt zu erziehen und das Bewusstsein zu schärfen. Die Kinder können nicht wissen, warum wir das tun, aber sie werden offenbar von den Erwachsenen beeinflusst“, kommentierte der englische Teammanager Gareth Southgate.

„Ich habe keine Ahnung, warum die Leute eine solche Geste ausbuhen“, sagte der Coach mit Unverständnis bei Channel 4. Abwehrspieler Conor Coady meinte: „Es ist extrem enttäuschend. Es ist wichtig, dass die Leute verstehen, warum wir das machen. So etwas wie heute wollen wir nicht erleben, aber wir wollen uns Botschaft weiter vermitteln.“ Das Team wolle weiterhin den Kniefall zeigen.

Wegen rassistischer Beleidigungen bei der EURO im vergangenen Jahr war der ungarische Verband zu drei Geisterspielen verdonnert worden. Ein Geisterspiel wurde dabei für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Ungarn-Fans wegen rassistischer und homophober Aktionen eigentlich gesperrt

Ungarische Fans hatten sich im Sommer 2021 sowohl bei den Gruppenspielen in Budapest gegen Portugal und Frankreich als auch in München gegen Deutschland homophob und rassistisch geäußert. Das Team der Three Lions habe ein klares Statement abgegeben, so Southgate am Samstag, „jeder weiß, woran wir glauben und für was wir stehen“.

Auch der Weltverband FIFA hatte Ungarn im vergangenen September nach diskriminierenden Äußerungen seiner Anhänger gegen englische Nationalspieler zu zwei Geisterspielen auf FIFA-Ebene und einer Geldstrafe in Höhe von 200.000 Schweizer Franken (185.000 Euro) verurteilt. Die zweite Partie ist dabei für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt.

Jude Bellingham, Profi von Borussia Dortmund, und Stürmerstar Raheem Sterling von Manchester City waren während des Sieges der englischen Auswahl im WM-Qualifikationsspiel (4:0) am 2. September 2021 in Budapest mit Affenlauten verhöhnt worden, in der Puskas-Arena waren zudem Bierbecher und Leuchtraketen aufs Feld geflogen. Die FIFA-Disziplinarkommission hatte die rassistischen Vorfälle als „abscheuliches Verhalten“ bezeichnet und auf das Schärfste verurteilt.

Ungarn gegen England - Jugendliche Fans mit Vuvuzelas ausgestattet: „Nervtötend“

Die Fans fielen wegen einer weiteren gemeinsamen Aktion auf - auch und besonders den TV-Zuschauern. Offenbar hatte jemand sehr viele Vuvuzela-Tröten an die Kinder verteilt, sodass bei manchem Erinnerungen an die WM 2010 in Südafrika aufkamen, als jedes Spiel von den Vuvuzela-Tönen untermalt worden war. Der Ton erinnert an einen Bienenschwarm.

„Ich habe gerade das England-Spiel eingeschaltet, warum sind wir wieder bei den Vuvuzelas bei der WM 2010?“, schrieb ein Nutzer auf Twitter. „Absolut nervtötend die Geräuschkulisse beim Spiel Ungarn - England ... die kack Vuvuzelas gehören verboten“, meinte ein anderer User. „Wessen Idee war es, ihnen Vuvuzelas zu geben?“ echauffierte sich ein weiterer Nutzer. „Vuvuzelas sollten von allen Sportveranstaltungen ausgeschlossen werden“, forderte ein anderer.

Auch sportlich war der Auftritt der Engländer in Budapest enttäuschend, am Dienstag gegen Deutschland (Die DFB-Elf spielte 1:1 in Italien und hatte dabei eine miese TV-Quote) wollen Southgate und sein Team Wiedergutmachung leisten. Dann in München - bestimmt ohne Pfiffe beim Kniefall oder Vuvuzelas. (cg mit sid)