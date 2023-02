Union und Leverkusen in der Europa League gefordert: Nur ein Spiel wird im Free-TV gezeigt

Von: Philipp Kuserau

Union und Leverkusen kämpfen in den Playoffs der Europa League um das Achtelfinale. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

München - In der Europa League stehen am Donnerstag, 23. Februar 2023, die Rückspiele der Playoffs für das Achtelfinale an. Bayer Leverkusen ist ab 18.45 Uhr im Einsatz, Union Berlin ab 21 Uhr.

Rückspiele von Union Berlin und Bayer Leverkusen laufen live bei RTL - nur eine Partie wird im Free-TV übertragen

Die Partie am früheren Abend zwischen Monaco und Leverkusen wird ab 18.45 Uhr bei RTL+ nur im Live-Stream gezeigt. Der Stream beginnt um 18.10 Uhr.

Das Duell zwischen Union Berlin und Ajax Amsterdam wird dagegen ab 21 Uhr live und exklusiv im Free-TV bei RTL übertragen - die Vorberichte starten um 20.15 Uhr.

Playoffs in der Europa League: Union nach Hinspiel in guter Ausgangsposition - auch Bayer hat noch alle Chancen

Sowohl für Union als auch Leverkusen ist noch alles möglich in den Playoffs der Europa League. Die „Eisernen“ aus der Hauptstadt erspielten sich mit dem 0:0 im Hinspiel bei Ajax Amsterdam eine gute Ausgangsposition. Die Generalprobe vor dem Rückspiel am Donnerstag in der Bundesliga gegen Schalke verlief relativ ereignislos - die Begegnung endete ebenfalls 0:0.

Auch Bayer hat nach der 2:3-Pleite gegen Monaco noch alle Chancen auf das Achtelfinale, wenn gleich die Hürde für das Weiterkommen nochmal ein Stück höher geworden ist. Im Hinspiel war die Elf von Xabi Alonso die bessere Mannschaft, die Monegassen agierten dagegen unfassbar effektiv und münzten fünf Schüsse auf das Tor in gleich drei Tore um. In der Bundesliga musste sich Bayer am Wochenende gegen Mainz mit 2:3 geschlagen geben.

Leverkusen muss in Monaco gewinnen, um doch noch das Achtelfinale erreichen zu können. © IMAGO/Cathrin MŸller /M.i.S.

Leverkusen hat schweres Spiel in Monaco vor der Brust: Die Übertragung der Europa League in der Übersicht

Begegnung AS Monaco - Bayer Leverkusen Anpfiff 18.45 Uhr Stadion Stade Louis II (Monaco) TV - Live-Stream RTL+

Union kann zu Hause gegen Ajax das Achtelfinale klarmachen: Die Übertragung der Europa League im Überblick

Begegnung Union Berlin - Ajax Amsterdam Anpfiff 21 Uhr Stadion Stadion an der Alten Försterei (Berlin) Free-TV RTL Live-Stream RTL+

(kus)