Union und Leverkusen in der Europa League: Wo laufen die deutschen Spiele im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Union Berlin und Bayer Leverkusen sind in den Playoffs der Europa League gefordert. Es wird allerdings nur ein Spiel im Free-TV gezeigt.

München - Mit Bayer Leverkusen und Union Berlin kämpfen gleich zwei deutsche Vertreter in den Playoffs der Europa League um die Qualifikation für das Achtelfinale. Während Union im Hinspiel am Donnerstagabend, 16. Februar 2023, bereits um 18.45 Uhr bei Ajax Amsterdam ran muss, ist die Partie der Werkself gegen AS Monaco für 21 Uhr angesetzt. Die Rückspiele finden eine Woche später, am 23. Februar 2023, statt.

Die Spiele von Union Berlin und Bayer Leverkusen in der Europa League werden bei RTL übertragen

Das Duell zwischen Union und Ajax am früheren Abend wird nur im Live-Stream bei RTL+ übertragen - der Stream startet um 18.10 Uhr.

Die Begegnung Leverkusen - Monaco wird dagegen live im Free-TV bei RTL übertragen - die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr.

Union weiter im Formhoch - Leverkusen mit durchwachsenen Leistungen seit dem Re-Start

Mit Ajax Amsterdam haben die „Eisernen“ aus Berlin keinen leichten Gegner vor der Brust. Die Hauptstädter machten allerdings nach dem Re-Start der Saison genau da weiter, wo sie vor der WM 2022 aufgehört hatten: Union konnte alle sechs Spiele seit dem Re-Start gewinnen und befindet sich in der Bundesliga auf Platz zwei - nur einen Punkt hinter dem FC Bayern.

Die Leverkusener konnten nach der WM drei ihrer fünf Spiele gewinnen und belegen in der Bundesliga Rang acht. Playoff-Gegner Monaco kommt allerdings mit ordentlich Rückenwind in die Bay-Arena. Die Monegassen sind seit sechs Spielen ungeschlagen und konnten zuletzt sogar einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen Paris St.-Germain feiern.

Union Berlin zu Gast bei Ajax Amsterdam: Die Übertragung der Europa League in der Übersicht

Begegnung Ajax Amsterdam - Union Berlin Anpfiff 18.45 Uhr Stadion Amsterdam-Arena (Amsterdam) TV - Live-Stream RTL+

Bayer Leverkusen empfängt AS Monaco: Die Übertragung der Europa League im Überblick

Begegnung Bayer Leverkusen - AS Monaco Anpfiff 21 Uhr Stadion Bay-Arena (Leverkusen) Free-TV RTL Live-Stream RTL+

