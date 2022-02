Union Berlin vs. Borussia Dortmund: Hier sehen Sie das Spiel live und exklusiv

Teilen

Mats Hummels kehrt am Sonntag auf den Platz zurück. Kann er der BVB-Abwehr mehr Stabilität verleihen? © Bernd Thissen/dpa

Borussia Dortmund will sich für die 2:5-Pleite in Leverkusen rehabilitieren. Doch für den BVB steht ein schweres Auswärtsspiel an. Am Sonntag geht es zu Union Berlin.

Quo vadis, BVB? Schwarz-Gelb blickt auf ein rabenschwarzes Wochenende zurück. Mit 2:5 kam man gegen Leverkusen im heimischen Stadion unter die Räder. Der BVB fiel in alte Verhaltensmuster zurück. In der Offensive ohne Durchschlagskraft, in der Defensive mit schlechtem Stellungsspiel und eklatanten Fehlern. Nun ist Dortmund auf Wiedergutmachung aus, doch mit dem 1. FC Union Berlin steht eine hohe Auswärtshürde an. DAZN überträgt das Topspiel am Sonntagnachmittag (13.02.) live und exklusiv. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Lust auf Sport rund um die Uhr? Jetzt DAZN sichern!

Das Achtelfinale der Königsklasse! Champions League bei Amazon: So sehen Sie die Spiele live.*

Union Berlin vs. Borussia Dortmund live: Haaland fällt wohl aus – Chance für Tigges oder Moukoko?

Nur zwei Plätze hinter dem BVB liegt „Eisern Union“. Doch die Hauptstädter verloren vergangenes Wochenende mit 2:0 beim Abstiegskandidaten FC Augsburg. Es war Spiel eins nach dem schmerzhaften Weggang von Max Kruse. Gegen den BVB wird Rani Khedira (5. Gelbe Karte) fehlen, für den Mittelfeldmotor kehrt Grischa Prömel zurück auf die Sechs. Zudem ist denkbar, dass im Sturm Neuzugang Sven Michel sein Startelfdebüt feiert und Andreas Voglsammer auf die Bank verdrängt.

Ganz anders sieht die Situation beim BVB aus: In den bisherigen fünf Spielen im Jahr 2022 schickte Marco Rose stets ein 4-3-3 aufs Feld. Nach der Schlappe gegen Leverkusen könnte sich an der Grundformation wieder etwas ändern. Mats Hummels wird zudem in die Abwehrzentrale zurückkehren. Fehlen wird wohl weiterhin Torjäger Erling Haaland, hinzukommen die Rechtsverteidiger Marius Wolf und Thomas Meunier. Gegen Leverkusen machten Steffen Tigges und Youssoufa Moukoko auf sich aufmerksam, Tigges erzielte den 2:5-Endstand. Gegen die zweikampfstarken Berliner wäre Tigges wohl der richtige Mann in der Sturmspitze bei einer Dreier-Angriffsreihe.

Die bisherigen Duelle zwischen Union und Dortmund sind schnell zusammengefasst: In sieben Aufeinandertreffen (5x Liga, 2x Pokal) ging bisher immer das Heimteam als Sieger vom Platz. Kann der BVB diese Serie nun beenden? Die Antwort erhalten wir am Sonntagnachmittag ab 15:30 Uhr auf DAZN. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 14:30 Uhr.

Lust auf Sport rund um die Uhr? Jetzt DAZN sichern!

Union Berlin vs. Borussia Dortmund live: DAZN überträgt alle Sonntagsspiele live

DAZN überträgt jeden Sonntag und Freitag alle Spiele der Fußball-Bundesliga live und exklusiv. Der Sport-Streamingdienst zeigt zudem weitere Sportarten fast rund um die Uhr. Auch die internationalen Top-Ligen haben bei DAZN ihr Zuhause. An diesem Wochenende zeigt DAZN zudem diese Spiele live:

1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund, 15:30 Uhr

TSG Hoffenheim - Arminia Bielefeld, 17:30 Uhr

Atalanta Bergamo - Juventus Turin, 20:45 Uhr

Espanyol Barcelona - FC Barcelona, 21:00 Uhr

Lust auf Sport rund um die Uhr? Jetzt DAZN sichern!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

(pm) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.