Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt live: So sehen Sie das Bundesligaspiel im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Frankfurt – Das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt steigt am Samstag, 4. November 2023, um 15:30 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt wird nicht live im Free-TV übertragen .

zwischen im . Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Dortmund startet am Samstag, 4. November 2023 , um 15.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt: Wer holt sich den Sieg?

In der vergangenen Saison kämpften beide Klubs um die internationalen Plätze. Am Ende schaffte Union Berlin den Einzug in die Champions League und Eintracht Frankfurt konnte sich zumindest noch in die Conference League retten. In der laufenden Spielzeit ist aber alles anders. Die Berliner befinden sich in einer echten Krise und hängen im Tabellenkeller fest.

Im DFB-Pokal war in der 2. Hauptrunde beim VfB Stuttgart Endstation und in der Königsklasse hat die Mannschaft von Cheftrainer Urs Fischer nach drei Spieltagen noch keinen einzigen Punkt auf der Habenseite. Schwere Zeiten bei Union, die ein Erfolgserlebnis brauchen, damit die Stimmung wieder umschlägt und man sich Luft in der Tabelle der Fußball-Bundesliga verschafft.

Eintracht Frankfurt ist zu Gast bei Union Berlin. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Ganz anders sieht es bei Eintracht Frankfurt aus. Nach einem holprigen Start in die neue Saison zeigt die Mannschaft vom neuen Coach Dino Toppmöller immer mehr ihre Qualität. In der Bundesliga gab es drei Siege in Folge, bevor sich die SGE mit einem Remis gegen den BVB zufriedengeben musste. Im DFB-Pokal stehen die Adler im Achtelfinale und auch in der Conference League hat der Klub die K.o.-Phase fest im Blick. (smr)