Union Berlin gegen 1. FC Köln live: Hier sehen Sie die Bundesliga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Union Berlin und dem 1. FC Köln. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Berlin – Das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und dem 1. FC Köln steigt am Mittwoch, 20. Dezember 2023, um 18:30 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Union Berlin gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und dem 1. FC Köln wird nicht live im Free-TV übertragen .

Union Berlin gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Union Berlin gegen 1. FC Köln wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Union Berlin gegen 1. FC Köln: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und dem 1. FC Köln selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

In der Fußball-Bundesliga steht der 16. Spieltag an und es kommt zu einem echten Kellerduell, denn Union Berlin empfängt auf heimischen Rasen den 1. FC Köln. Beide Klubs stehen mit lediglich zehn Punkten mitten im Abstiegskampf und benötigen dringend Zähler, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Die Zuschauer erwartet ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform am Ende entscheidend sein wird.

Union Berlin gegen 1. FC Köln: Wer holt sich den Sieg?

Am vergangenen Spieltag kassierten beide Klubs Niederlagen. Union Berlin hatte dem VfL Bochum beim 0:3 nur wenig entgegenzusetzen und zeigte, dass in der Winterpause viel Arbeit wartet, um wieder in die Nähe der Form aus der vergangenen Saison zu kommen. Ebenfalls keine Punkte holte der 1. FC Köln beim SC Freiburg. Nach einem Platzverweis Mitte der zweiten Halbzeit erzielten die Breisgauer zwei Treffer und behielten die Zähler im Schwarzwald.

Union Berlin trifft auf den 1. FC Köln. © IMAGO/UWE KRAFT

„Wir hatten viel Ballbesitz. Wir wollen den Fußball spielen, den wir zeigen wollen. Es ist uns heute besser gelungen als in den vergangenen zwei Spielen. Wir spielen die Dinger nur nicht sauber zu Ende. Trotzdem ist das der Fußball, den ich sehen möchte“, sagte Kölns Cheftrainer Steffen Baumgart nach der Schlappe in Freiburg. (smr)