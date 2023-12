Union Berlin gegen Real Madrid heute live: Hier sehen Sie die Champions League im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 5. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell Union Berlin gegen Real Madrid. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Berlin – Das Champions League-Match zwischen Union Berlin und Real Madrid steigt am Dienstag, 12. Dezember 2023, um 21.00 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Union Berlin gegen Real Madrid: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen Union Berlin und Real Madrid wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Union Berlin gegen Real Madrid: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen Union Berlin und Real Madrid Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 12. Dezember 2023, um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

In der Champions League steht der 6. und letzte Spieltag an und auf Union Berlin wartet ein echtes Highlight, denn der spanische Top-Klub Real Madrid kommt ins Olympiastadion. Die Rollen sind klar verteilt, die Gastgeber gehen als klarer Außenseiter in die Partie, wollen gegen den großen Favoriten aber die Überraschung schaffen.

Union Berlin gegen Real Madrid: Wer holt sich den Sieg?

Eine Chance auf das Achtelfinale in der Königsklasse hat Union Berlin nicht mehr. Der noch sieglose Hauptstadtklub kann aber mit einem Sieg auf das Überwintern in der Europa League hoffen. Dazu darf aber auch Sporting Braga nicht gegen die SSC Neapel gewinnen. Auf Union Berlin wartet also eine echte Mammutaufgabe.

Bei der Generalprobe in der Bundesliga konnten sich die Köpenicker Selbstvertrauen holen, denn es gab einen 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Damit verbesserte sich Union Berlin in der Tabelle auf Position 15 und verließ die Abstiegsplätze. Bis zum Klassenerhalt ist es aber noch ein weiter Weg.

Union Berlin trifft auf Real Madrid. © IMAGO/O.Behrendt

„Wir waren über 90 beziehungsweise 95 Minuten die bessere Mannschaft. Wir waren besser in den Zweikämpfen und haben viele Chancen kreiert, insgesamt also gut ausgenutzt, dass Gladbach am Dienstag noch ein schweres Spiel hatte. Sicherlich ist das auch ein Grund für unseren Sieg, ich finde aber, dass meine Mannschaft sowohl mit als auch gegen den Ball ein gutes Spiel gemacht und deswegen verdient gewonnen hat“, sagte der neue Cheftrainer Nenad Bjelica auf der Pressekonferenz nach der Partie. (smr)