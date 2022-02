Union Berlin kritisiert militärische Auseinandersetzungen zur Lösung von Konflikten

Teilen

Der Verein hat sich zu der Situation in Russland geäußert und formuliert einen weltweiten Appell © Uncredited / picture alliance

Der 1. FC Union Berlin hat angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine militärische Auseinandersetzungen zur Lösung von Konflikten in aller Welt verurteilt.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin hat angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine militärische Auseinandersetzungen zur Lösung von Konflikten in aller Welt verurteilt. «Grundsätzlich wünschen wir uns alle eine Welt, in der Konflikte von Konfliktparteien nicht mit kriegerischen Mitteln gelöst werden, denn bei allen Interessen, die da eine Rolle spielen, von geostrategischen bis Verdienstinteressen von Beteiligten, geht es darum, dass am Ende die Menschen in den betroffenen Gebieten darunter leiden, und das ist für alle ungerecht, eine Katastrophe, eine Tragödie», sagte der Kommunikationschef des Fußball-Bundesligisten, Christian Arbeit, am Donnerstag.

Man hoffe «natürlich, dass es so schnell wie möglich beigelegt werden kann», sagte Arbeit zu den Geschehnissen in Ost-Europa. Dies gelte aus Sicht des Vereins allerdings nicht nur für die Ukraine, sondern für alle kriegerischen Konflikte weltweit. «Jetzt rückt er uns ein bisschen näher, da ist die geäußerte Betroffenheit offenkundig immer ein bisschen größer, als wenn es weiter weg von uns passiert, was nicht gerecht ist gegenüber den Menschen die in anderen Kontinenten und Ländern davon betroffen sind», sagte Arbeit. (dpa)