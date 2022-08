Union Berlin mit Kantersieg auf Schalke

Unions Morten Thorsby (l) trifft an Schalkes Schlussmann Alexander Schwolow vorbei zur Berliner Führung. © David Inderlied/dpa

Union Berlin mischt in der Bundesliga weiter kräftig oben mit. Auf Schalke feiern die Europacup-Starter bereits den dritten Sieg dieser Liga-Saison. Nächste Woche kommen die Bayern. Aufsteiger Schalke hat defensiv und offensiv große Probleme.

Gelsenkirchen - Der 1. FC Union Berlin hat seinen Höhenflug mit einer Toreshow fortgesetzt und auch beim in dieser Bundesligasaison weiter sieglosen FC Schalke 04 gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bezwang die Gelsenkirchener am Samstag klar mit 6:1 (3:1).

Morten Thorsby in der 6. Minute, Sheraldo Becker (36./46.), Janik Haberer (45.+3) und Sven Michel (87./90.) erzielten vor 62.271 Zuschauern die Tore für den Europa-League-Starter. Sie bescherten Union im sechsten Aufeinandertreffen den ersten Pflichtspielsieg gegen Schalke. Mit nun zehn Punkten schossen sich die Berliner vorerst sogar an die Tabellenspitze.

Schalke wartet dagegen immer noch auf den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga seit dem Wiederaufstieg. Das Team von Coach Frank Kramer leistete sich in der Abwehr zu viele Fehler und war vorne nicht effizient genug. Marius Bülter (31./Handelfmeter) gelang der einzige Treffer.

Union legte direkt schwungvoll los und belohnte sich schnell. Zunächst scheiterte der erneut starke Becker noch an Schalkes Torwart Alexander Schwolow (5.), dann führte eine kurz ausgeführte Ecke zum Erfolg. Neuzugang Thorsby, der erstmals in der Berliner Startelf stand, setzte sich im Zentrum gleich gegen zwei Gegenspieler durch und köpfte zur Führung ein.

Schalke zeigte sich nicht geschockt. Es entwickelte sich eine offene Partie mit Offensivaktionen auf beiden Seiten. Union-Keeper Frederik Rönnow, der 2021 mit Schalke abgestiegen war, verhinderte gegen Simon Terodde (8.) und Malick Thiaw (10.) den direkten Ausgleich.

Nach einer guten halben Stunde war Rönnow machtlos. Union-Verteidiger Robin Knoche hatte den Ball im Strafraum klar mit der Hand gespielt und Schiedsrichter Robert Hartmann entschied auf Elfmeter - zuvor hatte er ein weiteres Handspiel von Knoche nicht geahndet. Nachdem Zweitliga-Rekordtorjäger Terodde am vergangenen Wochenende noch zweimal verschossen hatte, nahm sich diesmal Bülter den Ball. Der frühere Berliner verwandelte souverän.

Lange durften sich die Schalker allerdings nicht freuen. Einen eigentlich eher harmlosen Schuss von Becker fälschte Thiaw unglücklich ab, so dass der Ball an Schwolow vorbei ins Tor trudelte. Ihren Jubel unterbrachen die Berliner, weil ein Fotograf hinter der Bande gestürzt war und kurzzeitig medizinisch versorgt werden musste. Wenig später sagte der Stadionsprecher durch: „Dem Fotografen geht es wieder besser. Alles in Ordnung.“

Vom Schreckmoment ließen sich die Unioner auf dem Platz nicht aus dem Spielfluss bringen. Kurz vor und kurz nach der Pause entschieden sie die Partie. Schalkes Dominick Drexler klärte einen Freistoß nicht weit genug, Haberer traf den Ball perfekt: Schon stand es 3:1. Scholow sah den Ball spät, unhaltbar war der recht zentrale Schuss dennoch nicht. Nur 16 Sekunden nach Wiederanpfiff erzielte Becker dann sein zweites Tor. Der eingewechselte Michel sorgte in der Schlussphase per Doppelpack für den Schlusspunkt.

Mit nun saisonübergreifend fünf Auswärtsspielen in der Bundesliga in Serie ohne Niederlage stellten die Berliner einen Vereinsrekord auf. Und am kommenden Wochenende wartet schon das nächste echte Highlight: Dann kommt der FC Bayern München ins Stadion An der Alten Försterei. dpa