Union Berlin gegen Braga live im TV und Stream: So sehen Sie die Champions League

Von: Jannek Ringen

Teilen

Im zweiten Gruppenspiel der Champions League empfängt Union Berlin Sporting Braga. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Berlin – Gegen Sporting Braga feiert Union Berlin seine Heimspielpremiere in der Champions League. Nach der denkbar knappen Niederlage gegen Real Madrid im Santiago Bernabeu tritt die Mannschaft von Urs Fischer erstmals zuhause in der Königsklasse an. Allerdings findet die Partie nicht im Stadion An der Alten Försterei, sondern im Olympiastadion statt.

Union Berlin trifft am Dienstag (3. Oktober) im Olympiastadion auf Sporting Braga. Anpfiff der Champions-League-Partie ist um 18.45 Uhr. Wie Sie das Match live im TV und Live-Stream verfolgen können, fassen wir Ihnen nachfolgend zusammen.

Union Berlin vs. Sporting Braga live: Wird die Champions-League-Partie im Free-TV übertragen?

Das CL-Gruppenspiel zwischen Union Berlin und Sporting Braga wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

zwischen und wird zu sehen sein. Die Übertragungsrechte für die Champions League liegen in der Saison 2023/24 beim Streamingdienst DAZN sowie Amazon Prime Video.

Union Berlin vs. Sporting Braga live: Wo läuft die Champions League im Live-Stream?

Das Spiel zwischen Union Berlin und den Portugiesen wird im Live-Stream von DAZN gezeigt.

von gezeigt. Die Übertragung startet am Dienstag, 3. Oktober 2023 , um 18.15 Uhr . Eine halbe Stunde später erfolgt der Anstoß.

startet am , um . Eine halbe Stunde später erfolgt der Anstoß. Um das Spiel im Live-Stream bei DAZN zu sehen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement.

Robin Gosens und Union Berlin bekommen es in der Champions League mit Sporting Braga zu tun. © Shutterstock / IMAGO

Union Berlin vs. Sporting Braga live: Verdichtet sich die Krise der Köpenicker?

Die vergangenen Jahre liefen für Union Berlin wie ein Traum. Nach dem Aufstieg im Jahr 2019 gelang es den Köpenickern, sich immer mehr zu steigern und mittlerweile spielt die Mannschaft von Urs Fischer zum dritten Mal in Folge europäisch. Der Auftritt bei Real Madrid am ersten Spieltag in der Champions League war das große Highlight in der Vereinsgeschichte. Doch aktuell scheint etwas Sand im Getriebe bei der Mannschaft aus dem Osten Berlins zu sein.

Wettbewerbsübergreifend gingen die vergangenen fünf Partien allesamt verloren. Eigentlich lief der Saisonstart mit zwei Siegen in den ersten beiden Partien nach Maß, jedoch rutschten die Köpenicker mittlerweile ins Mittelfeld der Bundesliga ab. Der Höhepunkt der Negativserie war die 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende bei Aufsteiger Heidenheim. Gegen Braga benötigt man unbedingt ein Erfolgserlebnis, um die Chance auf die K.o.-Runde zu wahren. (jari)