Union Berlin gegen SSC Neapel live: So sehen Sie das Champions-League-Spiel im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 3. Spieltag der Champions League empfängt Union Berlin die SSC Neapel. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Berlin – Das Champions League-Match zwischen Union Berlin und der SSC Neapel steigt am Dienstag, 24. Oktober 2023, um 21.00 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Union Berlin gegen SSC Neapel: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen Union Berlin und der SSC Neapel wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Union Berlin gegen SSC Neapel: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen Union Berlin und der SSC Neapel Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 24. Oktober 2023, um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Union Berlin steht das erste Mal in der Vereinsgeschichte in der Gruppenphase der UEFA Champions League und musste an den ersten beiden Spieltagen Lehrgeld zahlen. Nach einer starken Leistung und einer Last-Minute-Niederlage beim spanischen Top-Klub Real Madrid, setzte es eine bittere Heimniederlage gegen Sporting Braga aus Portugal. Vor dem 3. Spieltag steht die Mannschaft von Cheftrainer Urs Fischer bereits unter Druck.

Union Berlin gegen SSC Neapel: Wer holt sich den Sieg?

In der alten Försterei empfängt der Hauptstadt-Klub den amtierenden italienischen Meister SSC Neapel. Wegen der zwei Niederlagen zum Start, benötigt Union Berlin dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht nach drei Spieltagen kaum noch Chancen auf das Weiterkommen oder zumindest die Qualifikation für die Zwischenrunde der Europa League zu haben.

Derzeit befindet sich Union Berlin aber im Formtief. In der Bundesliga steht der Verein mit lediglich sechs Punkten aus acht Spielen im Tabellenkeller. Die Generalprobe für das Neapel-Spiel ging völlig in die Hose, denn gegen den VfB Stuttgart setzte es eine 0:3-Heimniederlage.

„Das ist dann gerade so ein bisschen die Situation. Wir machen die Dinger vorne nicht. Und beim zweiten und dritten Tor lassen wir uns zu leicht auskontern“, sagte Christopher Trimmel nach der Pleite gegen die Schwaben. „Das sind nicht wir. Das ist nicht Union-like. Das haben wir auch ganz klar angesprochen“, so der Kapitän über die Schwächen in der Abwehr und die vielen Gegentore in dieser Saison.

Union Berlin empfängt die SSC Neapel. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Der SSC Neapel gewann das letzte Spiel in der Serie A. Bei Hellas Verona gab es einen souveränen 3:1-Sieg, durch den der amtierende Meister in der Tabelle auf Position fünf klettert. In der Champions League hat Neapel nach zwei Spieltagen einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto und steht auf Position drei der Gruppe C. (smr)