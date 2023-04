Union-Coach Fischer fordert: „Einiges besser machen“

Ist mit Union Berlin bei der Frankfurter Eintracht gefordert: Urs Fischer. © Andreas Gora/dpa

Union Berlins Trainer Urs Fischer sieht bei seiner Mannschaft vor dem Pokal-Duell mit Eintracht Frankfurt deutlichen Steigerungsbedarf im Vergleich zum Bundesligaspiel beider Teams vor gut zwei Wochen.

Berlin - „Wir müssen einiges besser machen als im letzten Aufeinandertreffen“, sagte der Schweizer vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale bei der Eintracht am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF und Sky). Sein Team habe beim 2:0 gegen die Hessen im Stadion An der Alten Försterei am 19. März Mühe gehabt und „viel Glück gebraucht“.

Bei der Eintracht gibt es aktuell einige Probleme. Trainer Oliver Glasner und Vorstandssprecher Axel Hellmann werden umworben, dazu tobt in der Führungsebene ein Streit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Die Mannschaft ist seit Mitte Februar sieglos. Fischer hob die Qualitäten der Frankfurter jedoch hervor: „Das ist wirklich eine sehr spielstarke Mannschaft.“

Die Hessen hätten eine sehr gute Mischung, um einen Gegner zu locken, kämen immer wieder in die Halbräume und spielten dann hinter die Abwehrkette. Aber auch lange Bälle nutzten die Frankfurter gut, sagte der 57-Jährige. „Sie haben vorne wirklich sehr starke Spieler, Unterschiedsspieler.“

Der Bundesliga-Tabellendritte aus Köpenick hatte wie schon gegen Frankfurt auch gegen den VfB Stuttgart (3:0) am Wochenende die erste Hälfte verschlafen. Sein Team habe das Spielglück „sicherlich strapaziert“, aber die Mannschaft habe trotzdem viel Aufwand betrieben, sagte Fischer. „Das ist dann auch die Voraussetzung, dass das Spielglück im Moment auf unserer Seite ist.“ Der Schweizer sagte, dass die vielen Englischen Wochen ihre Spuren hinterlassen hätten. „Wir leben dann schon auch davon, uns eine Woche auf einen Gegner vorbereiten zu können“, sagte er. dpa