„Was denkst du dir dabei?“: Calmund greift DFB-Star Sané an

Von: Christoph Wutz

Gegen die Türkei offenbarte die DFB-Elf Defensivschwächen. Beim ersten Gegentor patzte Leroy Sané. Reiner Calmund nahm sich den Bayern-Star zur Brust.

München – Bei der 2:3-Pleite Deutschlands gegen die Türkei am Samstag offenbarte die DFB-Elf einmal mehr defensive Probleme. Vor allem beim Doppelschlag der Gäste kurz vor der Pause gab die deutsche Auswahl im Abwehrverhalten keine gute Figur ab. Vor dem 1:1 schlief Leroy Sané und ermöglichte so Ferdi Kadioglus Treffer. Im Sport1-Doppelpass äußerte der frühere Bundesliga-Manager Reiner Calmund sein Unverständnis über die Aktion des Bayern-Stars – und nahm auch seine Mitspieler in die Pflicht.

Reinhold Calmund Geboren: 23. November 1948 (Alter 74 Jahre), Brühl Station als Fußball-Funktionär: Bayer 04 Leverkusen (von 1976 bis 2004, unter anderem als Geschäftsführer)

Calmund: Sané bei Deutschland-Pleite gegen Türkei an Gegentor „individuell schuld“

In der Sendung bei Sport1 lobte Calmund den Flügelspieler zunächst wegen seiner zuletzt starken Leistungen im Trikot der Münchner. „Den habe ich jetzt häufiger kritisiert“, gestand der 74-Jährige. Aber Sanés Auftritte im Bayern-Trikot haben ihn überzeugt, ihn am vergangenen Bundesliga-Spieltag zum „Spieler der Woche“ zu ernennen. Der 27-Jährige spiele derzeit „wirklich hervorragend bei Bayern München.“

Allerdings war er deswegen umso verwunderter darüber, wie sich Sané vor dem 1:1 beim Deutschland-Spiel gegen die Türkei verhielt. Der frühere Schalker sei „individuell mit an dem Tor schuld“, befand Calmund. Bei einem langen Ball aus der türkischen Verteidigung hatte Sané, der einen durchwachsenen Auftritt im DFB-Dress erlebte, seinen Gegenspieler Kadioglu aus den Augen verloren. Dieser hatte den Pass aus der Luft gepflückt und frei stehend zum Ausgleich eingeschossen.

Verstand Leroy Sanés (l.) Defensivverhalten vor dem 1:1-Gegentreffer im Spiel gegen die Türkei nicht: Reiner Calmund (r.). © camera4+ / Imago / Screenshot: Sport1-Doppelpass

„Was denkst du dir dabei?“ Calmund greift DFB-Star Sané an

Das Fehlverhalten treffe jedoch „auch auf andere zu“, so Calmund weiter. Er richtete eine Forderung an Sanés Mitspieler, die seiner Meinung nach eine Ansage schuldig geblieben seien: „Da sage ich: ‚Junge, da muss der Wecker klingeln. Der steht da frei, ist doch ganz einfach!‘“

Wegen derartiger Fehler würden für gewöhnlich „Jugendspieler zur Sau“ gemacht, sagte der langjährige Leverkusener Manager. „Gerade, weil mich der Spieler in den ganzen letzten paar Wochen überzeugt hat, musst du doch sagen: ‚Was denkst du dir dabei?‘“, reagierte Calmund mit Unverständnis auf Sanés Patzer vor dem ersten Gegentreffer und griff ihn an.

Wie bei WM 2022: „Taktische Disziplin“ der DFB-Elf stimmt nicht, sagt Calmund

Nicht nur Sanés Defensivverhalten verdutzte Calmund: „Insgesamt stimmt die Disziplin der Abwehr im taktischen Bereich nicht. Das ist dann eine Fortsetzung der WM des letzten Jahres.“ Auch beim Auftaktspiel der deutschen Mannschaft damals gegen Japan (1:2) sei „taktische Disziplin“ das Problem gewesen.

Auf Vereinsebene hingegen läuft es derzeit blendend für den 27-jährigen Offensivmann. Womöglich verlängert Sané schon bald seinen Vertrag beim FC Bayern. (wuc)

