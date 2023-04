Unzensiert: Leipzig-Profi Henrichs zeigt rassistische Hass-Nachrichten auf Instagram

Von: Sascha Mehr

Im Anschluss an den Leipziger Sieg im DFB-Pokal gegen den BVB erhielt Benjamin Henrichs einigen Hass-Nachrichten und veröffentlichte sie.

Leipzig - Es war eigentlich ein gelungener Abend für Benjamin Henrichs. Der Rechtsverteidiger setzte sich mit seinem Klub RB Leipzig im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund durch und steht im Halbfinale des Wettbewerbs. Die Gastgeber waren in allen Belangen überlegen und feierten einen großen Sieg. Anschließend verging dem 26-Jährigen aber die gute Laune, als er sich in seinen Instagram-Account einwählte.

Name Benjamin Henrichs Alter 26 Verein RB Leipzig Position Rechtsverteidiger

Rassistische Hass-Nachrichten: Henrichs aufs Übelste beleidigt

Henrichs wurde von mehreren Personen rassistisch beleidigt und aufs Übelste beschimpft. „Wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder im Netz Hass und Rassismus verbreiten kann“, schrieb der deutsche Nationalspieler.

„Ich zeige euch jetzt mal, wie meine DMs so aussehen, nach so einem Sieg im Pokal“, sagte er in einem Video und zeigte anschließend Screenshots von Nachrichten, die er nach dem Spiel erhalten hatte. Dabei waren Profilbild und Username des Absenders klar zu erkennen. Unter seinem letzten Post bei Instagram, auf dem er mit Teamkollege Mohamed Simakan jubelnd in der Umkleidekabine zu sehen ist, erhielt er viel Zuspruch von Dortmund-Fans, die die Hass-Nachrichten an Henrichs verurteilen.

Benjamin Henrichs von RB Leipzig. © IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

„Entschuldige mich im Namen aller normalen BVB-Fans für die Nachrichten, die du bekommen hast“, schrieb beispielsweise ein User, ein anderer zeigte sich ebenfalls erschüttert über die DMs: „Tut mir leid, was du dir geben musst an Beleidigungen. Das im Jahr 2023 ist nur noch schlimm.“

Rassistische Hass-Nachrichten: RB Leipzig mit Statement

Sein Verein RB Leipzig veröffentlichte nach den rassistischen Beleidigungen ein Statement und verurteilt darin jede Form von Rassismus. „Nach dem gestrigen DFB-Pokal-Viertelfinale haben unseren Spieler Benjamin Henrichs zahlreiche rassistische, antisemitische und menschenverachtende Kommentare erreicht. RB Leipzig verurteilt jegliche Form von Rassismus und Antisemitismus und duldet keinerlei Diskriminierung“, schrieb der Verein auf Twitter.

„Wir stehen für Vielfalt und Offenheit, für Menschenwürde und Toleranz, für eine bunte und friedliche Vereins- und Fankultur, für die Grundwerte der Gesellschaft. Unser Ball ist bunt“, so RB Leipzig weiter. (smr)

Erst vor wenigen Tagen hatte der italienische Fußball einen weiteren Rassismus-Eklat. Inter-Stürmer Romelu Lukaku sah sich scheußlichen Beleidigungen von Fans ausgesetzt.