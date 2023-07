US-Frauen mit Remis - Siege für Portugal und Nigeria

Titelverteidiger USA hat bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst.

Wellington - In einer Neuauflage des WM-Finales von 2019 gegen die Niederlande kamen die Amerikanerinnen nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Beide Mannschaften liegen damit vor dem letzten Gruppenspieltag punktgleich mit jeweils vier Zählern auf den ersten beiden Plätzen der Gruppe E.

Vor den Augen von US-Außenminister Anthony Blinken im WM-Stadion von Wellington brachte die langjährige Bundesligaspielerin Jill Roord die Niederländerinnen in Führung (17.). Die US-Frauen bestimmten das Spiel vor rund 27.000 Zuschauern über weite Strecken, brauchten aber lange für eine Antwort. Lindsey Horan, die bereits im Auftaktspiel gegen Vietnam (3:0) einen Treffer beigesteuert hatte, erzielte gut eine halbe Stunde vor Abpfiff den Ausgleich.

„In der ersten Halbzeit waren wir ein wenig enttäuscht darüber, wie wir gespielt haben“, sagte Horan. „Aber ich denke, dass wir die Dinge sofort in Ordnung gebracht haben - durch den Druck, den wir ausgeübt haben, und die Anzahl der Chancen und Möglichkeiten, die daraus entstanden sind.“

Portugal besiegelt Vietnam-Aus

Indes dürfen Portugals Fußballerinnen weiter vom Einzug ins Achtelfinale träumen. Für die Auswahl Vietnams ist das Turnier in Australien und Neuseeland nach der Vorrunde beendet. Mit 2:0 (2:0) siegte die Elf von Trainer Francisco Neto im neuseeländischen Hamilton gegen den WM-Neuling. Die Tore vor 6645 Zuschauern erzielten Telma Encarnacao (7. Minute) und Kika Nazareth (21.). Vor dem letzten Spieltag in Gruppe E liegt Portugal in der Tabelle nur einen Punkt hinter den USA und den Niederlande (beide 4).

Wollen die Portugiesinnen das Achtelfinal-Ticket buchen, brauchen sie trotzdem eine große Überraschung. Denn falls das bislang chancenlose Vietnam im Parallelspiel am kommenden Dienstag (9.00 Uhr/MESZ) gegen die Niederlande keine Schützenhilfe bietet, benötigt Portugal gegen den mit vier Titeln dekorierten Rekordweltmeister USA einen Sieg fürs Weiterkommen.

Gegen die von Mai Duc Chung trainierten Vietnamesinnen dominierte die Neto-Elf durchgehend, die technischen Unterschiede zwischen beiden Teams offenbarten sich früh. Während Portugal bei den Toren zum 1:0 und 2:0 fein kombinierte, fielen die Ballbesitzzeiten Vietnams stets kurz aus. Einzig Pfosten und Latte verhinderten im weiteren Verlauf ein höheres Ergebnis.

Nigeria besiegt Australien

Gastgeber Australien muss hingegen um den Einzug ins Achtelfinale bangen. Etwas überraschend verlor das Team von Trainer Tony Gustavsson in Brisbane 2:3 (1:1) gegen Nigeria. Emily van Egmond (45.+1 Minute) brachte die „Matildas“ in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zunächst in Führung, doch Uchenna Kanu (45.+6) glich noch vor dem Pausenpfiff aus. In einer mit viel Leidenschaft geführten Partie erzielten Osinachi Ohale (65.) und die für den FC Barcelona stürmende Asisat Oshoala (72.) vor 49 156 Fans die weiteren Tore für die „Super Eagles“. Alanna Kennedys Kopfballtreffer zum 2:3 (90.+10) kam zu spät.

Vor dem letzten Spieltag in Gruppe B liegt Nigeria in der Tabelle vor den punktgleichen Kanadierinnen (beide 4) auf Platz eins. Australien (3) folgt dahinter, das punktlose Irland hat keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Mit einem Sieg gegen Olympiasieger Kanada am kommenden Montag (12.00 Uhr/MESZ) würde Australien sicher die Runde der letzten 16 Teams erreichen. Nigeria reicht im Parallelspiel gegen Irland bereits ein Punkt für den Einzug in die K.o.-Phase. dpa