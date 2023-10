US-Trainer traut DFB-Team den Titel zu

Von: Christian Németh

Dickes Lob vom US-Nationalcoach für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach deren 3:1-Sieg beim Nagelsmann-Debüt.

Hartford - Dem starken 3:1-Erfolg der DFB-Elf gegen den FIFA-Weltranglisten-Elften USA, folgte nicht nur ein positives internationales sowie nationales Medienecho, auch US-Nationalcoach Gregg Berhalter zeigte sich von dem Auftreten des viermaligen Weltmeisters im ersten Spiel von Trainer Julian Nagelsmann angetan. Dabei wagte Berhalter sogar schon eine steile Prognose für die WM 2026.

Gregg Berhalter Geboren: 1. August 1973 in Englewood (New Jersey) Stationen als Aktiver (u.a.): Crystal Palace, Energie Cottbus, TSV 1860 München, LA Galaxy Trainer US-Nationalmannschaft seit: 2018

US-Nationalcoach Berhalter sieht DFB-Team als WM-Titelanwärter

Laut dpa bezeichnete der US-Trainer das deutsche Team nach dem Abpfiff als einen „ernsthaften Titelanwärter“ für die kommende Weltmeisterschaft, die in Kanada, Mexiko und in den U.S.A. ausgetragen wird. Die DFB-Auswahl sei „ein großartiges Team, das Mannschaften auseinander reißt, mit der Qualität, die es auf dem Platz hat. Ich erwarte, dass sie noch wachsen und sich verbessern werden.“

Vor allem die Handschrift von Nationalmannschaftsdebütant Julian Nagelsmann sei bei dem Testspiel der US-Amerikaner gegen die Deutschen prompt erkennbar gewesen, urteilte Gregg Berhalter, selbst ehemaliger Profi von beispielsweise Energie Cottbus sowie des TSV 1860 München. „Die Flexibilität, die sie taktisch hatten, die Positionswechsel mit Wirtz und Musiala, machten es zu einer großen Herausforderung für uns“, lobte er. „Auch die Dreierreihe mit Tah, Hummels, Rüdiger und Gündogan davor. Er (Nagelsmann) versucht immer, gedanklich einen Schritt vor dem Gegner zu sein, das ist beeindruckend.“

Trainer Berhalter sieht eigenes Team „im Prozess“

Hinsichtlich seines eigenen Teams, das gegen Deutschland die erst dritte Niederlage im 15. Spiel des Kalenderjahres zu quittieren hatte, konstatierte der Nationaltrainer der Vereinigten Staaten, dass sich dieses noch in einem Prozess befinde: „Wir wissen, dass wir besser werden müssen, wenn wir Spiele gewinnen wollen. Das war eine gute Lernerfahrung. Was uns Selbstvertrauen geben sollte ist, dass wir auch solchen Teams weh tun können. Das ist eine wichtige Erkenntnis auf unserem Weg zur WM.“

Insbesondere müsse das US-Team, fuhr Gregg Berhalter fort, „wirklich lernen, das Tempo des Spiels besser zu kontrollieren. Es kostet so viel Energie, so offen zu spielen. Wir müssen kompakter sein.“ Während sich der künftige WM-Gastgeber am kommenden Mittwoch mit dem Weltranglisten-60. aus Ghana im Rahmen eines Freundschaftsspiels duelliert, führt die Reise der Nagelsmann-Elf bereits am Dienstag (2 Uhr, MESZ) nach Philadelphia, wo es gegen Mexiko zur Sache gehen wird. (dpa/chnnn)