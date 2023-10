USA gegen Deutschland heute im Liveticker: Bemerkenswerte Nagelsmann-Taktik macht die Runde

Von: Patrick Mayer

Teilen

Julian Nagelsmann debütiert heute in den USA als neuer Bundestrainer Deutschlands. Welche Taktik wählt der Ex-Coach des FC Bayern? Verfolgen Sie das Länderspiel ab 21 Uhr hier im Live-Ticker.

USA - Deutschland -:- (-:-), heute, 21 Uhr

BVB-Star Hummels in der Abwehr? Julian Nagelsmann dürfte reichlich umstellen.

Der Live-Ticker zum Länderspiel wird fortlaufend aktualisiert.

USA - Deutschland -:- (-:-), heute, 21 Uhr (MEZ)

Aufstellung USA: - Aufstellung Deutschland: - Tore: -

Update vom 14. Oktober, 18.30 Uhr: Das DFB-Team wird auf seiner USA-Reise ein weiteres Länderspiel bestreiten. Und zwar geht es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2 Uhr) auf dem Lincoln Financial Field in Philadelphia gegen Mexiko. Am 18. November gastiert die Türkei in Berlin, schon zehntausende Tickets für das Olympiastadion wurden abgesetzt. Und am 21. November geht es in Wien gegen Österreich.

USA gegen Deutschland im Live-Ticker: Nächster Test vor Heim-EM 2024

Update vom 14. Oktober, 18.15 Uhr: Zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli findet also die Fußball-EM 2024 in Deutschland statt. Das DFB-Team ist als Gastgeber gesetzt dabei. Mit Portugal, Vize-Weltmeister Frankreich und Belgien haben sich bereits drei weitere Nationalmannschaften qualifiziert. Die Belgier machten die Teilnahme an der Europameisterschaft am Freitagabend durch ein 3:2 (2:0) in Wien gegen Österreich klar.

Trotz der Niederlage sind auch die von Ralf Rangnick trainierten Österreicher bei sieben Punkten Vorsprung auf Schweden (Quali-Gruppe F) so gut wie sicher bei der Endrunde dabei. Frankreich (18 Punkte) hatte in Gruppe B die Niederlande (9) 2:1 (1:0) besiegt, die nach dem 2:0 (2:0) Griechenlands (12) in Irland um die Qualifikation bangen müssen. Portugal bezwang dank zweier Tore von Altstar Cristiano Ronaldo die Slowakei 3:2 (2:0) und hat alle sieben bisherigen Quali-Spiele gewonnen.

Erstmeldung vom 14. Oktober: Hartford – Es ist soweit: Julian Nagelsmann feiert an diesem Samstagabend (21 Uhr, MEZ) sein Debüt als Bundestrainer beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Im Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field im amerikanischen Hartford trifft Deutschland auf die Auswahl der USA.

BVB-Star Hummels in der Abwehr? Julian Nagelsmann dürfte reichlich umstellen

Am 22. September hatte der DFB bekannt gegeben, dass Nagelsmann die Nachfolge des zuletzt erfolglosen Hansi Flick übernimmt. Der 36-jährige Oberbayer soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nun auf die Heim-EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli) vorbereiten.

Gemeinsam mit seinem Assistenten Sandro Wagner dürfte der neue Nationalcoach Änderungen an der Taktik der DFB-Elf vornehmen. Viele Beobachter erwarten etwa, dass Rückkehrer Mats Hummels als Innenverteidiger in die Abwehrmitte rückt.

Neues Trainergespann beim DFB: Bundestrainer Julian Nagelsmann (li.) und sein Assistent Sandro Wagner. © IMAGO/Matthias Koch

Taktikexperte Constantin Eckner schreibt bei t-online, dass Nagelsmann in einem 4-2-2-2-System spielen könnte, mit „zwei Zehnern hinter den beiden Spitzen“. Diese seien keine klassischen Außenangreifer. Geht es nach Eckner, kommen für diese Positionen vor allem Jamal Musiala und Leroy Sané (beide FC Bayern) in Frage. Aber auch Leverkusens Florian Wirtz dürfte ein Option sein.

USA gegen Deutschland im Live-Ticker: Stürmen Thomas Müller und Niclas Füllkrug?

Eckner erwartet einen Doppelsturm, mit Thomas Müller (FC Bayern) als „Schattenstürmer“ und Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund) als Strafraumstürmer. Wegen einer Erkältung muss gegen die Amerikaner indes voraussichtlich Münchens Joshua Kimmich in Hartford passen.

Verfolgen Sie das Länderspiel zwischen den USA und Deutschland heute Abend ab 21 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)