Götze macht der Eintracht eine Liebeserklärung – und träumt von Wechsel in die USA

Von: Sascha Mehr

Mario Götze fühlt sich wohl bei der Eintracht und in der Stadt Frankfurt. Dennoch träumt der Offensivspieler vom erneuten Gang ins Ausland.

Frankfurt – Der Wechsel von Mario Götze aus Eindhoven zu Eintracht Frankfurt im Jahr 2022 war ein echter Coup von Sportvorstand Markus Krösche. In die Karten spielte ihm sicher auch, dass sich die SGE durch den Triumph im Finale der Europa League einen Startplatz für die Champions League sicherte.

Mario Götze Geboren: 3. Juni 1992 (Alter 31 Jahre), Memmingen Verein: Eintracht Frankfurt Position: Offensives Mittelfeld

Nach über einem Jahr in der Mainmetropole hat der bald zweifache Familienvater seinen Wechsel nicht bereut. „Das Gesamtpaket in der Stadt, mit Menschen, dem Verein, der Infrastruktur passt sehr gut“, sagte Götze in einem Interview mit dem-TV-Sender RTL. Bei Eintracht Frankfurt hat der Offensivspieler noch einen Vertrag bis Ende Juni 2026.

Ihn reizt aber noch einmal der Gang ins Ausland, wie er erklärte: „Ich schaue von Jahr zu Jahr. Ich gucke, wie es mir geht, wie ich mich fühle, worauf ich Lust habe. Ich finde das Thema MLS in Amerika auch sehr spannend, um dort zu spielen, die Kultur zu kennen.“ Wann genau er sich einen Wechsel in die Vereinigten Staaten vorstellen kann, verriet er aber nicht.

Mario Götze von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Jürgen Kessler

Der 31-Jährige, der die gesamte Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund durchlief und dort auch zum Profi wurde, wechselte zunächst zum FC Bayern München, kehrte dann zum BVB zurück und entschied sich anschließend das erste Mal dazu, die Karriere im Ausland fortzusetzen. Mit der PSV Eindhoven wurde er in der Saison 2021/22 niederländischer Pokalsieger und schloss sich im Anschluss Eintracht Frankfurt an.

Eintracht Frankfurt: Götze freut sich auf EM

Mit der SGE hat Götze noch große Ziele, aber auch die EM 2024 im eigenen Land ist ein Traum des 31-Jährigen, den er sich nur zu gerne erfüllen würde. „Ein Turnier ist immer etwas Besonderes. Die Top-Mannschaften kommen zusammen, man hat K.O.-Spiele und den Wettbewerb. Das ist für uns Spieler das Besondere, dazu kommt, dass die EM im eigenen Land ist, da gibt es eine gewisse Euphorie“, erzählte er gegenüber RTL.

Auf die Frage nach dem besten Mitspieler, mit dem er jemals gemeinsam auf dem Platz gestanden hat, wählte Götze keinen Spieler von Eintracht Frankfurt, sondern einen ehemaligen Superstar des FC Bayern München. „Franck Ribery. In der Phase, als er unter den Top 3 beim Ballon d’Or war, da stand er dort zurecht“, so Götze. (smr)