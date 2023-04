„Habt mal Respekt, ihr Gottlosen“: Uwe-Seeler-Skulptur vor Derby von St.-Pauli-Fans verschandelt

Von: Andreas Knobloch

Die Skulptur des Fußes von Uwe Seeler wurde von St.-Pauli-Fans verschandelt. Ein Tag vor dem Derby. © Screenshot Twitter

Die Rivalität zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli ist groß, nun musste auch der Fuß von Uwe Seeler darunter leiden.

Hamburg - Wochenlang freuen sich die Fans beider Teams auf das Derby zwischen dem Hamburger SV und FC St. Pauli. Manche freuen sich vielleicht zu sehr und sind übermotiviert. Die größeren Fußballer hatte in der Historie sicherlich der HSV. Als mehrfacher Deutscher Meister oder als Sieger des Europapokals der Landesmeister.

Horst Hrubesch, Manfred Kaltz, Charly Dörfel, Felix Magath oder eben Uwe Seeler. Seeler ist die Ikone in Hamburg und vor dem Stadion gibt es eine riesengroße Skulptur in der Form des Fußes von Seeler. Der Stürmer verstarb erst kürzlich und es gab im deutschen Profi-Fußball vor den Spielen eine Schweigeminute. Nun, nur ein Tag vor dem Derby, haben sich die St.-Pauli-Fans für das anstehende Spiel etwas überlegt: verschaffen wir der Legende doch eine Pediküre.

„Pediküre“ für Uwe Seeler: HSV-Fans finden St.-Pauli-Aktion gar nicht witzig

Auf jeden der Zehen wurde ein St.-Pauli-Sticker der Ultras geklebt. Während es im Lager der Auswärtsmannschaft vielleicht für Gelächter sorgte, war es für die Heim-Fans kein Grund zum Schmunzeln. Ob es eine Racheaktion war, dass die Tickets so teuer waren? Die Eintrittspreise für das Volksparkstadion sorgten nämlich für wütende Kommentare unter den Anhängern, und selbst am Spieltag waren die hämischen Kommentare noch nicht abgeklungen. Das Kleben wäre wohl auch unabhängig der Preise vonstattengegangen.

„Respekt vor Toten, ihr Gottlosen“: HSV-Fans sauer auf St.-Pauli-Ultras

„Armselig“, kommentiert ein User die Aktion. „Es gibt auch beim Derby Grenzen. Respektlos“, meint ein anderer. Es ist nicht das erste Mal, dass die Uwe-Seeler-Skulptur verschandelt wurde, doch die Gemütslage ist so kurz nach seinem Tod vielleicht nochmal eine andere. „Habt mal Respekt vor Toten, ihr Gottlosen“, wird einer deutlich. Die St.-Pauli-Fans verteidigen sich, in dem sie sagen, dass es selbst Uwe Seeler amüsant gefunden hätte. Doch das ist reine Spekulation. Auf jeden Fall ein weiterer Schuss Öl ins Derby-Feuer, welches am Abend im Internet kostenlos übertragen wird. (ank)