Veh: Champions League für Union und Freiburg nicht utopisch

Traut dem 1. FC Union und dem FC Freiburg in dieser Saison einiges zu: Armin Veh. © Uwe Anspach/dpa

Meisterschaft nein, Champions League ja - der ehemalige Meistertrainer Armin Veh traut dem SC Freiburg und dem 1. FC Union Berlin zwar die Königsklasse, aber nicht den nationalen Titel zu.

Stuttgart - Die Entwicklung scheine bei beiden Vereinen noch nicht am Ende. „Kommende Saison sogar in der Champions League zu starten, erachte ich für Union ebenso wie für Freiburg als zumindest nicht utopisch“, schrieb Veh in einer Kolumne für den „Kicker“. Trotz des Vorsprungs auf den FC Bayern München vor dem zehnten Spieltag habe er „beide natürlich nicht ernsthaft für die Meisterschaft auf der Rechnung“, schrieb Veh.

Im direkten Duell des FC Bayern mit dem SC Freiburg am Sonntag „gewinnen die Münchner“, prognostizierte Veh, der mit dem VfB Stuttgart 2007 völlig unerwartet den Titel geholt hatte. Das Duell zwischen Bundesliga-Tabellenführer Union und Borussia Dortmund „halte ich dagegen eher für ein 50:50-Spiel.“

Union führt in der Bundesliga mit derzeit 20 Punkten vor Freiburg auf Rang zwei mit zwei Zählern Rückstand. Bayern ist Dritter und hat wie Dortmund auf Rang vier 16 Punkte nach neun Spielen. dpa