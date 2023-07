Verlässt Josha Vagnoman den VfB Stuttgart? Top-Klub zeigt wohl Interesse

Von: Marco Büsselmann

Verlässt Josha Vagnoman den VfB Stuttgart nach nur einem Jahr schon wieder? Laut einem Medienbericht soll ein Top-Klub am Rechtsverteidiger interessiert sein. Lesen Sie hier mehr:

Mehr zum Thema BVB wohl an Josha Vagnoman dran – verlässt er den VfB Stuttgart?

Im vergangenen Sommer ist Josha Vagnoman vom Hamburger SV zum VfB Stuttgart gewechselt. Nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten hat sich der Rechtsverteidiger bei den Schwaben erst im Laufe der Rückrunde zum Stammspieler entwickelt. Zuvor ist der 22-Jährige erstmals in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen worden, was ihn scheinbar entscheidend beflügelt hat.

Welcher Top-Klub nun Interesse an einer Verpflichtung von Stuttgart-Verteidiger Josha Vagnoman hat, verrät SÜDWEST24.

Unter Trainer Sebastian Hoeneß ist Vagnoman im Saison-Endspurt auf der rechten Außenbahn unersetzlich gewesen. (mab)