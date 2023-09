Verletzter Schalke-Keeper verlässt den Platz unter Tränen – Droht langer Ausfall?

Von: Sascha Mehr

FC Schalke 04 muss womöglich länger auf seinen Stammkeeper Marius Müller verzichten, der gegen Magdeburg verletzt ausgewechselt wurde.

Update vom Samstag, 16. September, 23.42 Uhr: Der FC Schalke 04 hat einen 0:2-Rückstand gegen den 1. FC Magdeburg in einen 4:3-Sieg umgebogen, verlor aber seinen Stammkeeper. Marius Müller holte kurz vor der Halbzeit zum Abschlag aus, blieb dabei im Rasen hängen und sank mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Den 30-Jährigen, der unter Tränen vom Platz humpelte, hat es offenbar schwerer erwischt. Untersuchungen in den nächsten Tagen werden Aufschluss über die Verletzung geben.

Erstmeldung: Gelsenkirchen – In der 2. Bundesliga steht der 6. Spieltag an und der FC Schalke 04 steht gehörig unter Druck. Der Absteiger, der vor der Saison als einer der Favoriten auf den sofortigen Wiederaufstieg galt, steckt in der Krise. Nur vier Zähler aus den ersten fünf Spielen ist mehr als dürftig und nun geht es gegen den 1. FC Magdeburg, der auf Platz drei steht und attraktiven Fußball spielt.

FC Schalke 04 gegen 1. FC Magdeburg: Wer holt sich den Sieg?

„Wir werden Magdeburg sicher nicht unterschätzen, dafür gibt es auch keinen Grund. Wir haben ein Heimspiel. Die Kulisse wird großartig und es wird mit Sicherheit das lauteste Spiel der Saison werden“, sagte Schalke-Cheftrainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Magdeburg.

„Wir wissen selber, dass wir in der Offensive weiterhin Bedarf haben, auch mutig sein müssen. Das bedeutet, dass wir erstmal den Ball bekommen müssen. Spielerische Elemente oder ein gutes Umschaltspiel - das sind die Mechanismen, die wir verbessern müssen“, so der S04-Coach weiter.

Der FC Schalke 04 empfängt den 1. FC Magdeburg. © IMAGO/Revierfoto

„Simon Terodde trainiert weiter individuell. Wir müssen schauen, ob es für Magdeburg reichen wird. Domme Drexler ist wieder zurück. Leider wird Ralf Fährmann aufgrund von Fußproblem ausfallen. Polter hat immer Bock. Jetzt ist die Situation so, dass Simon noch nicht auflaufen kann. Polti hat das Spiel in Ulm absolvieren können, er gibt im Training Gas. Ich weiß, was ich an ihm habe“ gibt Reis ein Personal-Update vor dem Magdeburg-Spiel.

Das Spiel des 2. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg findet am Samstag, 16. September 2023, in Gelsenkirchen statt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Schalke 04 gegen 1. FC Magdeburg: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 6. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg wird vom TV-Sender Sport1 live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

FC Schalke 04 gegen 1. FC Magdeburg: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Karlsruher SC gegen Hamburger SV wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Gelsenkirchen startet am Samstag, 16. September 2023 , um 20.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

FC Schalke 04 gegen 1. FC Magdeburg: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel FC Schalke 04 gegen 1. FC Magdeburg ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

(smr)