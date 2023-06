Belgien-Trainer Tedesco und Welttorhüter Courtois tragen Riesen-Zoff öffentlich aus

Von: Jannek Ringen

Teilen

Das Sportliche steht nach den Länderspielen in Belgien nicht im Vordergrund. Es ist der Streit zwischen Domenico Tedesco und Thibaut Courtois.

Brüssel – In der abgelaufenen Länderspielpause spielte die belgische Nationalmannschaft 1:1 gegen Österreich und konnte Estland mit 3:0 schlagen. Damit steht man nach drei Spielen mit sieben Punkten gut dar, allerdings scheint es interne Probleme zu geben. Grund dafür ist ein Streit zwischen Trainer Domenico Tedesco und Torhüter Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois Geboren: 11. Mai 1992 (Alter 31 Jahre), Bree, Belgien bisherige Vereine: KRC Genk, FC Chelsea, Atletico Madrid, Real Madrid Marktwert: 45 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Streitauslöser: Courtois kein Kapitän

Da der Kapitän der belgischen Nationalmannschaft, Kevin de Bruyne, in der vergangenen Länderspielpause nicht zur Verfügung stand, musste die Kapitänsbinde weitergereicht werden. Im März hatten die Belgier beschlossen, dass Romelu Lukaku und eben Courtois gleichberechtigte Stellvertreter hinter de Bruyne seien. Im Spiel gegen Österreich nominierte Tedesco dann Lukaku als Kapitän.

Courtois sei daraufhin erbost gewesen und vor dem zweiten Spiel gegen Estland abgereist. Via Instagram erklärte er in einem Statement, weshalb er die Entscheidung getroffen habe. Er sagte, dass er in keinem Fall etwas eingefordert habe. Zudem sei es ihm lediglich darum gegangen, Situationen zu vermeiden, die dem Team in der Vergangenheit geschadet hätten.

Wie weit führt der Streit zwischen Domenico Tedesco und Thibaut Courtois? © IMAGO / Panoramic International

Abreisegrund von Courtois: Knieprobleme

Am Ende seines Statements erklärte Courtois dann den wahren Grund für seine Abreise. Er habe sich am Sonntagnachmittag einer Untersuchung wegen Problemen am rechten Knie unterzogen. Sein Abreisen von der Nationalmannschaft sei keinesfalls aufgrund der Kapitäns-Entscheidung gewesen.

„Das medizinische Team meines Klubs und der Nationalmannschaft standen in Kontakt und haben das gesamte entsprechende Material geprüft, um die Entscheidung zu treffen, das Trainingslager zu verlassen“, schrieb er. Der Machtkampf zwischen Courtois und Tedesco kann durchaus den Job des Ex-Schalkers gefährden.

Auszeit vor der WM: So genießen Deutschlands Fußball-Frauen ihren Sommerurlaub Fotostrecke ansehen

Courtois-Verlobte schießt gegen Tedesco

Die Verlobte von Courtois, Mishel Gerzig, trat gegen den belgischen Nationaltrainer nach. Auf Instagram postete sie am späten Montagabend eine Story, die den Torwart von Real Madrid mit einem Kinesio-Tape am rechten Knie zeigte. Einen Seitenhieb für Tedesco hatte sie auch noch parat.

„Es tut mir leid, dass nun Leute Gerüchte über dich verbreiten, die nur darauf gewartet haben, dich fertig zu machen und deinen Namen zu besudeln. Diese Leute verstehen nicht, dass du die Definition von Qualitätsfußball bist“, teilte sie das Statement ihres Lebensgefährten. Es drohen ungemütliche Zeiten in der belgischen Nationalmannschaft.