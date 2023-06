Wut-Monolog nach dem Spiel: Matthäus rechnet gnadenlos mit DFB-Verlierern ab

Nach Pleite gegen Kolumbien

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Melanie Gottschalk schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

„Schlecht“, „müde“, „verunsichert“: Nach der Niederlage des DFB-Teams gegen Kolumbien findet Lothar Matthäus deutliche Worte – und redet sich regelrecht in Rage.

Gelsenkirchen – Ein weiterer gebrauchter Abend für das DFB-Team: Nach einer enttäuschenden Leistung musste sich die Elf von Hansi Flick Kolumbien mit 0:2 geschlagen geben, Spieler und Trainer waren bedient. Zur Leistung der Mannschaft am Dienstagabend in Gelsenkirchen sagte Leon Goretzka: „Ich weiß nicht, ob bedenklich da reicht. Es ist dramatisch! Wir haben uns heute wieder viel vorgenommen, aber es fehlt an allen Ecken und Enden.“ Bundestrainer Hansi Flick sagte, sie seien „sehr enttäuscht“.

Lothar Matthäus Alter: 62 Jahre (21. März 1961) Profi-Stationen: Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München, Inter Mailand Spiele für DFB-Team: 150

Lothar Matthäus findet deutliche Worte für Leistung des DFB-Teams

Da kommt die Pause gelegen, Flick und sein Team müssen sich bis September Gedanken machen, wie man knapp ein Jahr vor der Heim-EM das Ruder noch rumreißen kann. Denn aktuell ist die Stimmung alles andere als gut – auch bei den Fans.

Nach Abpfiff am Dienstagabend in Gelsenkirchen fand auch Lothar Matthäus am RTL-Mikro deutliche Worte für die enttäuschende Leistung des DFB-Teams. „2:0 gegen Kolumbien verloren, das ist richtig. Aber man muss dazu sagen: verdient verloren. Vollkommen verdient verloren, weil die Kolumbianer aggressiver im Zweikampf waren, schneller im Kopf. Die Mannschaft ist müde, die Mannschaft ist verunsichert – und wir haben keine Lösungen. Vorne die Strafraumbesetzung: schlecht, Aufbauspiel schlecht“, sagte der Fußball-Experte – und redete sich in Rage.

+ Lothar Matthäus übt nach der Niederlage gegen Kolumbien deutliche Kritik am DFB-Team. © Robin Rudel/imago

Lothar Matthäus fällt knallhartes DFB-Urteil

Das DFB-Team mache den Gegner stark, „weil sie zu viele Fehler machen“. Das müsse gelöst werden. Dabei sieht er den Fehler nicht nur bei der Mannschaft: „Es herrscht viel Ratlosigkeit, nicht nur auf dem Platz, sondern auch von außen. Die Einwechslungen passieren einfach, weil Spieler raus müssen und andere rein, aber es gibt keine Veränderungen im Spiel“, sagte er.

Laut Matthäus sei gegen Kolumbien zu viel „Sand im Getriebe“ gewesen, es habe nichts funktioniert, auch die Kompaktheit sei nicht vorhanden gewesen. „Man war den Kolumbianern nicht nur körperlich, sondern auch geistig unterlegen heute“, lautet sein knallhartes Urteil. Mitverantwortlich für die Ratlosigkeit und die Unterlegenheit des DFB-Teams könnten die vielen Wechsel sein, die zur fehlenden Sicherheit führten.

Lothar Matthäus: „Das ist gründlich in die Hose gegangen“

„Es gab viele Systemwechsel, viele Spielerwechsel. Vom ersten zum zweiten Spiel gab es neun Veränderungen in der Anfangsformation. Wie soll die Mannschaft da Sicherheit bekommen?“, wetterte Matthäus. „Vielleicht, und das würde ich als Entschuldigung zählen lassen, wollte Hansi Flick bis zum heutigen Tag ausprobieren – aber das ist gründlich in die Hose gegangen.“

Auf den Bundestrainer und sein Team wartet viel Arbeit, zehn Wochen bleiben ihm, dann stehen die nächsten Tests an. Danach muss es aber Antworten geben, fordert Matthäus. „Ich glaube, alle sind froh, dass sie jetzt mal den Kopf freibekommen können. Dann finden wir hoffentlich in der nächsten Saison, in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft, Antworten.“ (msb)

Rubriklistenbild: © Robin Rudel/imago