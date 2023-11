Verteidiger vor Abgang im Winter? VfL Bochum gesprächsbereit

Ein großes Talent könnte den VfL Bochum zumindest vorübergehend verlassen. Sein Weg führt offenbar in die 3. Liga.

Update vom 4. November, 21.38 Uhr: Tim Oermann könnte offenbar im Winter vom VfL Bochum zu Rot-Weiss Essen wechseln. Im Sommer war der Transfer noch geplatzt. Wenn RWE im Winter interessiert ist, dann werden wir darüber sprechen“, sagte VfL-Sportdirektor Marc Lettau der WAZ.

Wechselt Tim Oermann nach Essen? © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Erstmeldung: Darmstadt – Die Bundesliga-Partie zwischen dem Darmstadt 98 und dem VfL Bochum steigt am Freitag, 3. November 2023, um 20.30 Uhr in Darmstadt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SV Darmstadt 98 gegen VfL Bochum: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem Darmstadt 98 und dem VfL Bochum wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

SV Darmstadt 98 gegen VfL Bochum: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem Darmstadt 98 und dem VfL Bochum im Live-Stream übertragen.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

SV Darmstadt 98 gegen VfL Bochum: Wer holt sich den Sieg?

Zu Beginn des 10. Spieltags in der Fußball-Bundesliga kommt es zu einem echten Kellerduell. Der SV Darmstadt 98 trifft auf den VfL Bochum und will nach der bösen 0:8-Klatsche beim FC Bayern München Wiedergutmachung betreiben. Die Gäste aus dem Ruhrpott sind noch sieglos in der laufenden Saison und benötigen dringend ein Erfolgserlebnis.

„Ich erwarte ein sehr physisches Spiel, weil die Bochumer viel Physis und Körpergröße mit auf den Platz bringen. Zudem wird es viel um Intensität gehen. Vielleicht wird es nicht unbedingt ein Leckerbissen – eher ein Spiel, in welchem um jeden Ball gefightet wird. Wir freuen uns drauf und sind bereit. Die Jungs sind gut darauf eingestellt. Wir werden viel Energie auf den Platz bringen, davon bin ich überzeugt. Wir müssen mutig bleiben und brauchen noch mehr Mentalität als die Wochen zuvor“, sagte Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Der SV Darmstadt 98 empfängt den VfL Bochum. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

„Der VfL Bochum hat in den letzten beiden Jahren seine Daseinsberechtigung in der 1. Liga gefunden. Sie kamen über ihre Heimstärke und die Wucht, die sie in ihrem Stadion entwickeln konnten. In Bochum ist neben der Massivität des eigenen Stadions in den letzten Jahren stets eine Gemeinsamkeit entstanden, weshalb sie die Klasse halten konnten. Das war ein ganz großer Bestandteil neben taktischen Aspekten“, so der Coach weiter.