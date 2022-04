Vertiefung der Zusammenarbeit: Fußball-Verbände UEFA und CONMEBOL eröffnen gemeinsames Büro in London

Aleksander Čeferin © Patrik Österberg/TT / IMAGO

Die Fußball-Kontinentalverbände Europas (UEFA) und Südamerikas (CONMEBOL) haben zur Vertiefung und Erweiterung ihrer Zusammenarbeit ein gemeinsames Büro in London eröffnet.

London - Zur Vertiefung und Erweiterung ihrer Zusammenarbeit haben die Fußball-Kontinentalverbände Europas (UEFA) und Südamerikas (CONMEBOL) in London ein gemeinsames Büro eröffnet. UEFA-Präsident Aleksander Čeferin und sein Kollege Alejandro Domínguez besiegelten die Vereinbarung am Montag in der britischen Hauptstadt, teilten beide Verbände mit. Durch den Standort London sollen gemeinsame Projekte auf verschiedenen Gebieten, unter anderem Fußballveranstaltungen sowie Trainer- und Schiedsrichterlehrgänge, intensiviert werden.

Das erste große Sportereignis, das CONMEBOL und UEFA nun gemeinsam organisieren, ist die «Finalissima» - ein Länderspiel zwischen Copa-America-Sieger Argentinien und Europameister Italien. Die Tickets für das Duell am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion waren in einer Woche ausverkauft.

CONMEBOL-Chef Domínguez würdigte die «historische Bedeutung» des gemeinsamen Büros und betonte: «CONMEBOL und die UEFA haben beschlossen, ihre Kooperation auf ein höheres strategisches Niveau zu bringen.» Das Büro werde beiden Verbänden dabei helfen, «gemeinsam für die Entwicklung des Fußballs innerhalb unserer Konföderationen und darüber hinaus» zu arbeiten, sagte Čeferin. (dpa)