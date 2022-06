Vertrag bis 2026: Fortuna Düsseldorf bindet Innenverteidiger Jordy de Wijs

Jordy de Wijs © IMAGO/Christopher Neundorf

Der Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sich entschieden, den ausgeliehenen Jordy de Wijs langfristig zu verpflichten.

Düsseldorf - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat seinen zunächst ausgeliehenen Innenverteidiger Jordy de Wijs fest verpflichtet. Der Niederländer, der zuvor bei den Queens Park Rangers unter Vertrag stand, erhält in Düsseldorf nun einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2026. «Es ist sehr erfreulich, dass wir in dieser wichtigen Personalie frühzeitig zu einem Ergebnis gekommen sind, sodass Jordy den größten Teil des Trainingslagers mit der Mannschaft absolvieren kann», erklärte Vorstandsmitglied Klaus Allofs am Dienstag.

Der in Belgien geborene De Wijs kam im Januar 2022 zur Fortuna und absolvierte zehn Spiele für die Düsseldorfer. Dabei zeigte der 27-Jährige starke Leistungen und war fortan Wunschkandidat des Clubs für eine Weiterverpflichtung. Auch der Niederländer wollte seine Karriere gerne in der Landeshauptstadt fortsetzen. (dpa)