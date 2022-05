„Vertrag gerne verlängern“: Kölns Trainer könnte bleiben

Er wird wahrscheinlich bleiben: Kölns Trainer Steffen Baumgart © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Hinsichtlich einer Vertragsverlängerung mit Trainer Steffen Baumgart sieht Kölns Geschäftsführer Christian Keller den FC auf einem guten Weg.

Köln - «Im Namen aller FC-Verantwortlichen habe ich ihm klar gesagt, dass wir seinen Vertrag gerne verlängern wollen und das aus meiner eigenen Perspektive untermauert», sagte der 43-Jährige dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Donnerstag). Keller sagte zudem: «Er hat auch klar gesagt, dass er bleiben will. Wir sind so auseinandergegangen, dass wir jetzt die Formalien klären.» Baumgart hatte den 1. FC Köln im vergangenen Sommer übernommen. Der 50-Jährige führte den Fußball-Bundesligisten in den Europapokal. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis zum 30. Juni 2023.

Der 1. FC Köln ist „eine große Sanierungsaufgabe“

Der 1. FC Köln kann seinem Topstürmer Anthony Modeste nach Angaben von Geschäftsführer Christian Keller derzeit kein angemessenes Angebot zur Vertragsverlängerung machen. «Er ist für diese Mannschaft elementar wichtig. Gleichermaßen sind wir momentan nicht in der Lage, einen Top-Vertrag zu verlängern», sagte Keller «Express.de». «Tony weiß, dass wir ihm aktuell nichts über 2023 hinaus anbieten können. Wenn wir im Herbst klarer sehen, wie unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten sind, sieht das sicher anders aus.» Der Vertrag des 34 Jahre alten Modeste beim Fußball-Bundesligisten läuft nach der kommenden Saison aus.

Keller sprach auch über die finanzielle Situation bei den Rheinländern. «Der FC ist finanziell und strukturell eine große Sanierungsaufgabe. Die Verantwortlichen mussten in der Pandemie sehr kreativ vorgehen. Was gemacht wurde, war notwendig - aber es wirkt natürlich in die Zukunft», sagte er und ergänzte: «Mein Interesse als Sportchef müsste, salopp gesagt, eigentlich sein: Hau‘ die Kohle raus und hol‘ die besten Spieler. Als Geschäftsführer habe ich aber eine Gesamtverantwortung. Die Lasten, die aufgebaut wurden, müssen wir wieder abbauen.» Keller sagte zudem: «Diese Sanierungsaufgabe hier ist lösbar. Allerdings schon mit ein paar Einschnitten. Das heißt nicht, dass alles zusammengespart werden muss, aber wir müssen ein paar Dinge verändern.» (dpa)