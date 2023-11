Deutschland-Schreck in schweren Verkehrsunfall verwickelt

Von: Sascha Mehr

Drucken Teilen

Der ehemalige italienische Nationalstürmer Mario Balotteli hat einen Autounfall in der Stadt Brescia unverletzt überstanden.

Brescia – In der norditalienischen Stadt Brescia kam es am Donnerstagabend (23. November) zu einem schweren Unfall. Ein Auto krachte in eine Häuserwand, verletzt wurde glücklicherweise aber niemand. Die Polizei veröffentlichte bislang keine weiteren Details zu dem Crash, der Fahrer des Unfallwagens ist aber kein Unbekannter. Es handelt sich um den ehemaligen italienischen Nationalspieler Mario Balotelli.

Balotelli baut Unfall in Italien

Wie die Sportzeitung Gazzetto dello Sport und mehrere andere italienische Medien berichteten, soll sich der 33-Jährige nach dem Unfall vehement geweigert haben, einen Alkoholtest zu machen. Balotelli soll sich nach Informationen seines Vereins Adana Demirspor derzeit zu Hause von dem Crash erholen. Der Angreifer ist aktuell wegen einer Knieverletzung nicht einsatzfähig

Der Unfall ist offenbar bei einem Heimatbesuch passiert, denn Balotteli wuchs in der Nähe von Brescia auf. In seiner langen Karriere schnürte er die Fußballschuhe für zahlreiche namhafte Vereine, unter anderem AC Mailand, Inter Mailand, Manchester City, Olympique Marseille und FC Liverpool. Für die italienische Nationalmannschaft bestritt er 36 Spiele, in denen ihm 14 Treffer gelangen.

Mario Balotteli übersteht einen Autounfall unverletzt. © Imago

Den Fußballfans in Deutschland ist der 33-Jährige wahrscheinlich vor allem wegen der EM 2012 in Erinnerung geblieben. Balotelli traf im Halbfinale auf die deutsche Nationalmannschaft und erzielte einen Doppelpack beim 2:1-Sieg Italiens. Durch diese beiden Tore schoss er die DFB-Auswahl aus dem Turnier.

Balotelli träumt von Comeback in italienischer Nationalmannschaft

Wenn es nach Balotelli geht, wird er auch bald sein Comeback für die italienische Nationalmannschaft geben. „Wenn ich fit bin, sehe ich mich noch immer als besten Stürmer Italiens. Ich will wieder fit werden und fürs Nationalteam spielen“, sagte er im Gespräch mit TvPlay.

Die Rekordtransfers von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Balotelli ist sich sicher, dass er bei einem Einsatz für Squadra Azzurra auch ein Tor erzielen würde. Den aktuellen Nationaltrainer Luciano Spalletti habe er bereits mehrere Male zufällig getroffen, Kontakt besteht aber keiner. Nach Aussagen des 33-Jährigen seien lediglich „ein paar Witze“ ausgetauscht worden.

„Ich kenne seinen Fußball nicht gut. Ich weiß nicht, was er genau will“, so Balotelli über Spalletti. Ein Comeback in der Nationalmannschaft ist völlig utopisch – außer eben für Balotelli selbst. (smr)